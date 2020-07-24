▲ 土城里長張育誠連續13年辦免費夏令營，開放報名秒殺。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市土城區柑林里長張育誠連續13年開辦的免費童夏令營，自7月20日開課以來，孩子們手縫襪子娃娃、捏輕塑土、製作風鈴以及趣味帶動唱等，個個玩得樂不可支，不但為孩子們創造滿滿的回憶，5天課程也為每位家長省下近5000元費用，每次開放報名總是秒殺。

張育誠表示，現代科技發達，許多孩子從小便與3C產品、網路遊戲、社群媒體為伴，為讓孩子放下手機走出虛擬世界，學習多元智能與心靈成長，特別設計寒暑期趣味營隊，充實孩子們的精神生活，也感受人與人之間的溫暖，同時透過參與過的學員回隊服務，提升孩子們對家鄉的認同感。

張育誠說，寒暑假營隊除有許多藝術、手作、益智課程，更會安排運動、體適能及點心製作與文化參訪活動，尤其很多孩子捨不得吃自己親手做的點心，留著帶回家給爸媽品嘗，讓大人們很是感動。

▲ 張育誠說，看到孩子玩得開心，而且每年都有參加過營隊的孩子自動回營隊服務。

另外，寒假營接近年節，也會精心規劃生肖藝術創作、發財樹、慶元宵等課程，讓孩子們體驗常民文化生活，也將這些藝術創作變成家中最討喜的年節裝飾。

張育誠指出，夏令營、冬令營一直都非常搶手，坊間收費不住宿1天就約1千元，一期下來花費不少，為照顧里民放寒暑假之學童，並減輕家長負擔，營隊皆不收費，因此報名相當熱烈，一開放就秒殺，沒報上夏令營的，歡迎把握冬令營機會。

張育誠說，看到孩子玩得開心，而且每年都有參加過營隊的孩子自動回營隊服務，炒熱氣氛，同時照顧幼小學童，也讓大家感受到柑林里這個大家庭的溫暖，就是我最感到欣慰的。

參加營隊張小朋友開心的說，自從參加過一次夏令營活動，就每年都想來跟老師和同學一起玩，很喜歡跟著台上老師一跳舞，跟里長一起做章魚襪子娃娃，另外，同學們還一起帶食物做點心及玩水球大賽，覺得很有趣，寒假也要來！

最後一天的課程，張育誠也與孩子們帶隊前往里內寺廟拜拜祈福，由廟方贈送孩童們象徵「包中」的包子與文昌筆，期盼開啟孩子智慧，未來試場順利獲佳績。

除了辦理寒暑期營隊，張育誠每年也結合宮廟資源發放里內國中、國小及績優才藝社團助學金，同時對於獨居老人、中低收入、清寒學童和弱勢家庭等，遇到需要急難救助時，主動即時關懷，給予幫助。

民政局長柯慶忠表示，張育誠是家族傳承第3位里長，也是連任四屆的里長，一家兩代三位里長為柑林里前後服務逾40年頭，張育誠事事為里民著想，盡心盡力並對里內弱勢族群關懷及照顧，服務熱忱深受里民肯定，曾獲特優里長表揚。

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