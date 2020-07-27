正副發言人換11人挨轟「選舉訓練班」　柯文哲：我以後專打新潮流

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府人事異動！陳智菡接任北市府發言人，林珍羽擔任副發言人，對於議員質疑柯市府變成選舉訓練班，柯文哲酸回「我佛慈悲」，還說「我以後不會打民進黨，我專打新潮流」。

▲柯文哲出席「臺北好社企，共創心契機」暖心挑戰賽記者會 。（圖／記者李毓康攝）

對於上任以來，換了11位正副發言人，引發質疑。柯文哲指出，主要還是發言人的工作，副發言人主要還是輔助性質。至於被解讀為是選舉考量，才佈局戰鬥小內閣？柯文哲指出，特別是年輕人，還是需要訓練，每天早上7點半晨會，年輕人鼓勵他們進來，在當中學習，國家還是有培育人才計畫，有各式各樣培養人才的計畫。

不過北市議員許淑華批評柯市府變成選舉訓練班，對此，柯文哲嘆氣說，「算了，我佛慈悲，我每次想要脫口而出，就『我佛慈悲』」。詢問是覺得民進黨一樣嗎？柯文哲酸說，「我以後不會打民進黨，我專打新潮流」。

由於新任發言人平常發文大鳴大放，未來將議題化被動為主動？柯文哲抱怨，「奇怪，為什麼不談今天的題目，我看大家對市政沒什麼興趣，每天都是八卦來八卦去」；至於攻擊性更強？柯文哲說，「也不會啦，我現在對外面的紛紛擾擾愈來愈沒有興趣，我覺得每天認真做事把事情做好」。

媒體接著詢問，觀光巴士1.2萬張兌換券只換了212張，挨批拚觀光效益不彰。柯文哲竟回「像這種問題，問（北市觀傳局長）劉奕霆就可以，問我幹什麼」。