消費級固態硬碟新標竿　三星推8TB固態硬碟870 QVO

▲三星8TB固態硬碟870 QVO。（圖／台灣三星提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣三星宣布，將推出第二代四層儲存單元（QLC）快閃固態硬碟－870 QVO SATA SSD；台灣三星認為，這將為大容量消費電子儲存產品樹立新標竿。新款固態硬碟（SSD）以高達8TB的超大容量霸氣領先群雄，結合速度、儲存空間和可靠性，鎖定主流市場和專業PC使用者。

台灣三星指出，過去消費者不得不在SSD的性能，與具備容量優勢的HDD之間進行抉擇。而三星870 QVO SSD則可為消費者帶來兩全其美的最佳解決方案，同時滿足重視性能與價值的主流PC使用者，以及擁有大容量儲存需求的專業人士。

870 QVO提供的連續讀取和寫入速度，分別達到每秒560 MB和530 MB，所搭載的Intelligent TurboWrite技術，利用大容量可變SLC緩存來維持性能表現。

相較於上一代的860 QVO，新一代的870 QVO的隨機讀取速度提升了13％，可滿足多工、遊戲、網路瀏覽等諸多日常運算需求。全新升級的Data Migration與Magician 6軟體，提供眾多進化與全新功能，便於消費者進行升級、管理和最佳化其SSD。

除了大容量與性能外，870 QVO亦具備耐用性，可承受高達2,880 TB的總寫入位元組數（TBW），並提供三年有限保固。



870 QVO推出1TB、2TB、4TB和8TB多元容量選擇，預計將於2020年8月5日起陸續於全台通路上市，建議售價分別為3,759元、 7,529元、15,029元，以及27,489元。