Galaxy Z Flip 5G外觀搶先看　灰、銅雙色都超美

▲Galaxy Z Flip 5G外觀搶先看。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

三星電子在22日晚間推出了最新摺疊手機Galaxy Z Flip 5G機款，而《ETtoday新聞雲》記者這次也取得了這款新機進行拍攝。Galaxy Z Flip 5G這次提供了灰（Mystic Gray）與銅（Mystic Bronze）兩種顏色選擇，且透過霧化的處理方式，讓手機得已最大程度地減少沾染指紋的程度，顏色不僅更柔和，且更有質感。

Galaxy Z Flip 5G這次搭載了高通S865+晶片，官方認為，新平台透過效能的提升，讓5G技術發揮最大威力，實現更快、更有效率的裝置端處理；並藉由繪圖渲染技術的優化，呈現更清晰銳利的影像。

▼相較於Galaxy Z Flip僅能提供4G功能，Galaxy Z Flip 5G可支援5G網路。（圖／記者邱倢芯攝）

事實上，這次三星電子所推出的Galaxy Z Flip 5G，與前一代的Galaxy Z Flip手機外觀幾乎無異，不過在一些細節功能上，有再更進一步的優化；像是在鏡頭的操作性上有更進一步的提升。

▲▼Galaxy Z Flip（左半部）與Galaxy Z Flip 5G（右半部）外觀設計其實相差不多。（圖／記者邱倢芯攝）

先前有許多Galaxy Z Flip用戶在需要自拍時，往往會將手機凹摺成90度，擺放在桌上，或是其他可平放的平面上，好讓使用者在不需要自備自拍架的情況下，自拍更穩定、更可解放雙手。

而Galaxy Z Flip 5G在這部分又多了一些操作性，在開啟手機拍攝功能後，將手機凹摺成90度，一開始拍攝畫面會呈現在手機的上半部；不過，只要往下方的黑色部分點兩下，拍攝畫面就會跑到下半部，這時候就可以將手機反向持拿，就可以拍攝桌上的物品、食物等，使用者就可以不用再每次拍攝桌上物品時，需要「拉長人中」看手機螢幕了。

▲▼Galaxy Z Flip 5G除了維持Galaxy Z Flip的自拍特性（上圖）外，現在還可讓拍攝畫面就會跑到下半部，就可以將手機反向持拿，就可以拍攝桌上的物品、食物等（下圖）。（圖／記者邱倢芯攝）

至於在消費者最關心的手機摺痕部分，這次Galaxy Z Flip 5G仍有一些些的摺痕，在螢幕變暗的情況下較為明顯，在亮起、直視螢幕的情況下則較無感，且不影響使用性。

▲▼Galaxy Z Flip 5G螢幕雖然仍會有摺痕，不過仍不影響使用性。（圖／記者邱倢芯攝）

據了解，Galaxy Z Flip 5G將於2020年8月7日起於指定市場販售，共推出灰色與銅色兩款顏色供選擇，目前尚未能確認這款摺疊手機是否會在台灣上市，相關售價資訊，還需要等到三星電子公布後才能得知。