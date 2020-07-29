兩台 iPad 可組成一台筆電！　蘋果成功獲得新專利

▲蘋果新專利可讓兩台iPad或iPhone做設備連結。（圖／取自Apple Insider）



記者謝仁傑／綜合報導

蘋果傳出正在尋找一種配件，可以將兩台iPad或iPhone連接在一起，一台作為顯示器，另一台作為動態顯示器或虛擬鍵盤，就像是一台筆記型電腦。據外媒《Apple Insider》報導，蘋果已向美國專利商標局（USPTO）最新提交名為「模組化多螢幕電子設備」的專利申請。

專利申請中包含的圖像表明，關鍵設計包括兩個小連接器和一個鉸鏈轉軸，可讓兩台設備做筆記型電腦的安裝，且鉸鏈連接器將促進設備間的數據傳輸，讓它們可以作為一個系統整合工作。

第二個作為動態虛擬鍵盤的顯示器將提供多種模式，例如允許用戶依據功能需求進行更改，就像 MacBook Pro Touch Bar 一樣，但可能會缺失觸覺反饋。

專利中還提到另一種使用方式，若將兩台設備連接，直立在桌上，就可以作為閱讀電子書的模式，像是微軟的 Surface Duo 一樣。

▲蘋果新專利。（圖／取自Apple Insider）



儘管蘋果一直以來提交了大量的專利申請，然而事實上，許多專利都還從未實現。雖然不確定這些產品會不會在未來出現，但我們從專利中也可以了解蘋果開發團隊正在前進的領域。

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