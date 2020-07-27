民生西路45巷27日架圍籬　北捷承諾6個月完工、打造親子綠地

▲民生西路45巷。（圖／翻攝GOOGLE MAP）

記者黃巈禾／台北報導

台北捷運公司啟動捷運雙連站旁「心中山線型公園」改造工程，一併整頓民生西路45巷西側的無證攤販。有關雙連站至民權西路站間綠地規劃案，北捷26日表示，萬全街側圍籬已架設完畢，至於民生西路45巷側圍籬，於27日下午架設施工，工期6個月，在兼顧安全、環境清潔及居民生活的前提下儘速完工，共創三贏局面。

北市府與北捷預計在雙連段帶狀公園新增兒童遊具，綠地減少、水泥鋪面變多，引發居民連署反對，北捷因而決議綠地全區保留，改設綠圍籬，卻引發攤商抗爭，此外，施工期間將架設施工圍籬，居民、環保團體與攤商都抗議。

隨後，北捷重申，草地面積將全區保留，草地步道也不會更動，為維持綠帶完整性，不會再設置遊樂設施，民生西路45巷的綠圍籬將以低矮灌木及植草替代，維護場地通視性。

北捷15日起架設萬全街側施工圍籬，目前已架設完畢。台北捷運公司26日表示，民生西路45巷側圍籬，將配合市府政策，於7月27日下午架設施工，工期約6個月，在兼顧安全、環境清潔及居民生活的前提下儘速完工，共創三贏局面。

台北捷運公司指出，依照市府整體規畫並考量施工安全，民生西路至錦西街間將採連續施工，鄰近民生西路45巷側的植生綠帶及步道將優先施作，完成整地、花台設置、步道舖築及綠帶種植後，將退縮圍籬儘速恢復該側步道通行。

台北捷運公司強調，透過3次公開說明會，廣納多方意見，理解各界皆出於愛護這片土地之用心，在融合諸多寶貴建議後，期望打造出適合所有居民的友善樂活、休閒親子優質綠地及生活空間。