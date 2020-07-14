新竹癲狂少年搭小黃…嘴叼「比臉大氣球」狂吸！口齒不清亮刀喊：我要去殺人

記者莊智勝／新竹報導

新竹市光復路一段一名計程車司機12日載到一名癲狂少年，男子行徑相當脫序，嘴裡不但咬著一顆比頭還大的綠色氣球狂吸笑氣，還不時掏出短刀把玩，含糊不清地說著「我要……去殺人！」運將見狀後嚇得連連安撫，「好啦、好啦，（刀）收起來啦！」超ㄎㄧㄤ影片曝光後網友紛紛看傻了眼，新竹警方獲悉後也立即查處，並於13日晚間8時將這名嫌犯逮捕到案。

▲新竹少年嘴裡叼著綠色大氣球狂吸笑氣，還亮刀「我要去殺人」。（圖／翻攝臉書「新竹爆料公社」）

行車紀錄器畫面拍下，少年將米色鴨舌帽戴歪歪，左手還拿著一顆比他頭還要大的綠色氣球，嘴裡咬著出氣口狂吸笑氣；在毒品的催化下，少年眼神渙散，還亮出一把銀色小短刀，並往前遞到司機身旁把玩，嘴裡含糊不清、有氣無力地唸著「我要……去殺……人！」

運將見到少年身上有刀不敢大意，故作鎮定安撫其情緒，「好啦、好啦，收起來啦！」少年聞言後仍不覺得自己行為不妥，在後座吸了一大口笑氣後繼續把玩短刀，還自言自語「一刀……刺進……大腿（動）脈」、「懂嗎？」這時前座的運將早已嚇出一身冷汗，就怕少年突然做出什麼舉動，頻頻安撫「好，知道了！」

超ㄎㄧㄤ的畫面在臉書社團「新竹爆料公社」曝光後，網友看傻直言「又是一個吃壞掉的」、「拿針把氣球刺破他就醒了啦」、「這笑氣也吸太多」、「司機有夠淡定！」而這段畫面曝光後也引起警方注意，新竹市警察局第二分局偵查隊副隊長郭美妤表示，警方對於本案相當重視，當下已立即派員查處，並於13日晚間8時許將該名嫌犯查緝到案。

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