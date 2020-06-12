南韓京畿道「劃設兩韓邊境危險區」嚴防空飄反北韓傳單！　特別司法警察出動

▲圖為脫北團體2016年在兩韓非軍事區利用氣球空飄反北韓傳單。（圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

南北韓關係因脫北者團體空飄反平壤政府傳單一事陷入冰點。根據南韓京畿道政府今（12）公布的最新政策，金浦、高陽、坡州、漣川4郡市將被劃定為危險區，禁止投送傳單者進入，藉此阻止任何試圖越境散播反北韓宣傳單的行動，違者將被視為現行犯。

韓聯社報導，京畿道政府為了防堵脫北者及民運團體自北部邊境地區空飄反北韓的傳單與物資，今早確立3大應對政策，除了把兩韓邊境4個縣市列為危險區之外，也包括禁止載有傳單的車輛通行及空飄氣球充氣，也動員特別司法警察展開整治、偵查、檢舉活動。

▲脫北者團體日前預告，6月25日將空飄百萬張傳單至北韓。（圖／達志影像／美聯社）



京畿道分管和平事務的副知事李在康表示，空飄傳單至北韓的舉動不僅僅只是表達意見，也是觸發軍事衝突、煽動危機的高危險行為，將動用一切可能的行政能力，保護居民的生命安全。

所有涉嫌散播反北韓傳單與物資的人，都會被禁止進入危險區，違者將被拘留。此外，未經申報投送的反北韓傳單將被視為垃圾或違法廣告品，京畿道政府及東豆川市、楊州市、抱川市將聯手執法進行傳單回收作業，違者將被處以罰款及索賠。

在北韓領導人金正恩胞妹金與正強力譴責投送反平壤政府傳單至北韓屬於違反兩韓和平協議的敵對行為後，文在寅政府隨即承諾將立法禁止此類活動，但脫北者及民運人士軍誓言，絕對不會因此放棄。

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