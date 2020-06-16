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童振源檢疫出關　第一天進辦公室開通37支Line全球僑務專線

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▲童振源。（圖／僑委會提供）

▲童振源。（圖／僑委會提供）

記者蘇晏男／台北報導

僑委會「全球僑胞服務數位平台」16日正式啟用！僑委會主委童振源也在臉書表示，該數位平台建立僑委會及海外僑務據點共37支Line專線，日後將透過這些聯絡窗口建立各類交流服務平台，啟動僑務工作數位化新模式。

僑委會指出，為增加與全球僑胞的聯繫與服務，所以他們運用Line免費跨國聯繫特性，推動「全球僑胞服務數位平台」計畫，透過建立「僑務委員會Line專線」及僑委會海外36個僑務據點專線，除了提供僑胞最即時的聯繫，也提高僑胞獲取各項諮詢、陳情及建言等相關服務的便捷性，不僅能最大化滿足僑胞需求，也連結僑胞與國內，形成點、線、面的服務平台，結合僑力壯大台灣。

僑委會表示，今天是童振源結束居家檢疫後，首日進辦公室，並宣布啟用「全球僑胞服務數位平台」，而童振源也在居家辦公期間召開20多場視訊會議，策定全球僑區具體工作目標及僑務數位化進程。

僑委會透露，童振源在擔任駐泰代表期間，建立領務、僑務、產業、科技、教育、醫衛、農業及觀光等數位服務窗口及平台，成效亮眼，因此他期盼藉由駐泰成功經驗擴大服務全球僑胞。

對此，童振源表示，該平台啟用即是將「數位總機」概念帶入僑務工作，提供跨境、多元、便利連結的僑務服務，歡迎全球僑胞透過數位平台連結僑委會總部與各外派僑務同仁。

童振源也說，透過「數位總機」提供僑胞便捷跨國服務，除了貼近僑民需求、凝聚僑心，未來也能結合各部會與台灣社會資源，不僅深度服務僑胞，也能導入僑力，壯大台灣。

此外，僑委會也表示，該數位平台計畫建立僑委會及海外僑務據點共37支Line專線，日後將透過這些聯絡窗口建立各類交流服務平台。

▼僑委會啟動僑務工作數位化新模式。（圖／僑委會提供）

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