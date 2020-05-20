童振源推動4大僑務工作　6月1日返台攜手徐佳青

▲童振源、徐佳青。（圖／資料照）

記者黃巈禾／台北報導

駐泰代表童振源於520就職典禮後正式接任僑委會主委一職，雖然他人還在泰國，但20日下午隨即透過視訊會議，與僑委會的同仁連線開會，他表示，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌任命他為僑務委員長，服務全球僑胞，深感責任重大，他定當全力以赴完成託付的任務。

童振源指出，在此要非常誠摯地感謝吳新興在過去4年為僑委會打下堅實基礎，包括改善很多典章制度，提升行政效能服務全球僑胞，同時為全球僑胞爭取各種資源。

童振源提到，全球僑胞是中華民國在國際社會的重要資產、也是台灣在國際社會的國力延伸，他也已經透過視訊會議與僑委會同仁討論未來要推動的四項僑務工作目標，內容包括：一、運用新科技與模式擴大服務全球僑胞；二、深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作；三、協助全球僑胞在僑居地生根茁壯；四、匯聚全球僑胞能量壯大台灣。

童振源指出，僑委會的人力與預算都非常有限，但將採取兩個方式擴大僑委會的服務能量，首先，僑委會扮演槓桿支點，發揮台灣優勢協助全球僑胞在地發展，同時運用全球僑胞豐沛能量壯大台灣。

其次，僑委會建立單一聯絡窗口與整合平台，匯聚資訊、人脈與資源，整合與結合各類資源，更全方位服務全球僑胞，深化全球僑胞與台灣在各領域的連結與合作，進而引導全球僑胞豐沛能量壯大台灣。

童振源表示，希望透過這兩個方式，擴大僑委會的服務能量，更全方位服務全球僑胞，並引導全球僑胞豐沛能量壯大台灣，而他已訂好6月1日的班機回台灣，希望能盡快與所有僑委會同仁攜手合作，落實服務全球僑胞與壯大台灣的目標。

另一方面，前民進黨副秘書長徐佳青在20日也接任僑委會副委員長新職，與童振源共同加入服務全球僑胞的工作，她表示，承蒙蔡英文邀請及蘇貞昌提攜，接任僑委會副委員長職務，520就職報到，未來會全力以赴，協助全球僑胞。