私菸案監院糾正三部會　監委：陋習致維安漏洞恐危害總統

▲監察院調查私菸案報告。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

國安局去年7月爆出私菸案，特勤人員竟趁總統蔡英文出訪之際，挾帶私菸入境，北檢去年8月起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、邱議瑩胞弟、華航副總邱彰信等13名被告，另有6人緩起訴。歷經1年調查，認定國安特勤私菸案，行政單位確有違失，因此通過糾正外交部、交通部、財政部關務署等單位，並促請國安局、總統府檢討相關程序，匡正國安特勤紀律。

監委高涌誠、王美玉、張武修23日下午召開記者會公布調查報告。報告指出，國安局與總統府侍衛室軍紀渙散，歷年來藉總統專機特殊勤務之便利超購免稅菸，長期漠視相關法令規定，濫用「國賓禮遇」特殊通關，串通華航將購買總計9797條未稅菸品，先以總統專機出發理由存於管制區內倉庫，再利用總統專機返國時魚目混珠入境，使總統出訪外交成果蒙羞，嚴重損害國家形象及國際聲譽，有重大違失。

監委指出，華航為交通部透過財團法人中華航空事業發展基金會部分持股之民營公司，政府以間接持股方式擁有相對多數股權，董事長、總經理形同官派，並具有一定程度之決策影響力，其內部主管卻為衝高銷售業績無視國家法令規定，歷年來多次與國安特勤人員合作顯逾法令規定數量購菸。

此外，華航為促銷免稅菸品，竟罔顧國人生命健康，為總統專機府會單位特設定「@VIPPR」專用網路預購訂位代號，放寬網路預訂系統單一品項數量限制，訂購遠逾法令規定允許之數量，違反菸害防制法、入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法及菸酒管理法，核有違失。

王美玉表示，國安特勤人員因循苟且把特權當福利使用，挾帶遠超過能上飛機數量之菸品，前總統馬英九任內就有，慣例行為社會觀感非常差，「特勤人員不知道所謂的福利其實已經觸法，我們對於國安局長自請下台是應該的」；此外，整個偷渡過程曝露機場安全管制漏洞，「這涉及到總統維安很大的漏洞，不是只有買多少菸的問題」。

張武修則說，軍人及特勤人員竟貪小便宜認為是特權，直言「總統被這惡習害死」，若當初有夾帶危險物品，放在特定位置，「這在國外恐已發生政變」，國人也被丟臉，沒想到台灣民主進步，卻還會發生這些事情。