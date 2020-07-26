各級原民生「休退學率」高於一般生　大專生前3大原因曝：經濟困難

▲教育部統計指出，大專原民生前3大休學原因為工作需求、志趣不合及經濟困難。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者許展溢／台北報導

教育部公布原住民族教育概況，分析指出，108學年各級學校原住民學生總數為13.8萬人，10學年間增加1.6萬人，占全國學生3.2%，而輟學或學年間申辦休、退學率普遍高於一般生，主要原因是「個人因素」。大專生前3大休學原因依序為工作需求、志趣不合及經濟困難。

教育部統計處說明，為探討原民生在教育及學習上與一般學生是否存在差異，增進原民教育品質及水準，發布108學年統計結果，原民生數13.8萬人，學前和高教階段分別因公幼優先入學誘因及專班開設等就學優惠致原民生數呈增加趨勢，國教階段受少子女化影響，人數逐年遞減。

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統計處數據顯示，108學年各級學校原民生總數13.8 萬人，年增1千人，10學年間增加1.6萬人，近4學年皆維持於13.6萬至13.8萬人間。108 學年各級學校原民生占全國學生之3.2%，與107學年持平，10學年間增加0.8個百分點。

統計處進一步表示，各級學校原民生輟學或學年間申辦休、退學率普遍高於一般生。以107學年大專校院申辦休學率、退學率分別為8.6%、12.8%。國中小輟學率0.8%，輟學原因以個人因素（含生活作息不正常、生病、犯法等其他個人因素）占46.4%最高，其次家庭因素（含父母或監護人管教失當、受父母或監護人不良生活習慣影響、家庭關係不正常、親屬失和、經濟問題等其他家庭因素）占29.7%。

統計處提到，106學年間高級中等學校原民生申辦休學率4.5%、喪失學籍比率6.2%，分別較一般生高2.4個及3.8個百分點。107學年大專校院學生於學年間申辦休學率與退學率分別8.6%及12.8%，均較一般生高，前3大休學原因依序為「工作需求」占 24.6%、「志趣不合」13.8%及「經濟困難」9.2%；退學原因則以「休學逾期未復學」占 30.8%最多，「逾期未註冊」26.4%次之，「志趣不合」17.4%居第三位。

▲教育部為探討原民生在教育及學習上與一般學生是否存在差異，發布108學年統計結果。（圖／記者崔至雲攝）



另外，統計處提到，108學年大專校院原住民學生以就讀「餐旅及民生服務學門」占 19.8%最高、 「醫藥衛生學門」占 17.2%次之、「商業及管理學門」占 12.8%居第三；至一般學生則以就讀「商業及管理學門」（占 17.0%）最高、「工程及工程業學門」（占 16.8%） 及「餐旅及民生服務學門」（占 10.6%）分居第二、三位。

統計處指出，原民生就讀人數最多的前3大細學類依序為護理及助產3381人（占「醫藥衛生學門」之 76.4%）、遊憩、運動和休閒管理1345人及旅館及餐飲1137人，三者合占22.7%；至一般學生則以電機與電子工程8.2萬人居冠，企業管理6.8萬人次之、其次為外國語文6.3萬人居第三，三者合占18.0%。

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