東南部吹焚風！台東高溫衝上38.7°C　雙北等12縣市警戒全亮

▲西南風沉降，今日各地高溫炎熱，12縣市慎防36度以上高溫出現。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

西南風沉降影響，今（26）日各地天氣悶熱，東南部易有局部焚風發生，台東大武已出現38.7高溫，台北在中午前也熱到36.2度。氣象局持續針對全台12縣市發布高溫燈號訊息，提醒民眾慎防熱傷害。

根據氣象局觀測資料顯示，台東大武11:10出現38.7度高溫，台北在11:31也有36.2度高溫發生，另外，包含彰化縣、台東土坂也通通熱到36度。

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▲今日高溫不斷，各地普遍達33-35度，氣象局發布12縣市高溫燈號。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，今日各地高溫普遍達33至35度，其中東南部地區容易有焚風發生，有局部38度以上高溫的機率，台北盆地、西半部近山區平地或河谷及花東縱谷也有機會出現36度以上高溫，外出應做好防曬措施並多喝水以防中暑。

▲12縣市亮高溫燈號警戒，慎防36度、甚至38度以上極端高溫發生。（圖／中央氣象局）

氣象局持續發布高溫燈號，今中午前後台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、新北市，新竹縣、苗栗縣、高雄市近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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