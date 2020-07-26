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快訊／大雨特報地區曝！　午後防「強對流雷雨彈」連炸3天

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▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲吳德榮提醒，今午後局部地區有大雷雨，戶外活動應注意安全。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

連3天防午後強對流雷雨彈轟炸！中央氣象局今天（26日）清晨對屏東縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛影響，今清晨至上午恆春半島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。氣象專家吳德榮提醒，今午後對流旺盛，局部地區有大雷雨；周一、周二局部地區仍有大雷雨發生的機率。

今高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】連續3日36度以上
彰化縣、南投縣、雲林縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上
新竹縣、新北市、台北市、高雄市。

▼氣象局對10縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局表示，今天氣跟25日類似，太平洋高壓勢力仍稍減弱，水氣略多，清晨至上午西半部地區局部短暫降雨，白天各地為多雲悶熱的天氣，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，高溫普遍達33至35度，但台北盆地、西半部近山區平地或河谷及花東縱谷，仍有機會出現36度以上高溫，東南部地區有局部焚風發生的機率。

氣象局指出，周一、周二風向為西南風，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨；午後雷雨範圍較大，除山區以外，西半部及宜花平地有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

▼氣象局對屏東縣發布大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周三至周六風向轉為偏東南風，東部、東南部地區有零星雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，山區要留意有局部較大雨勢發生的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨海峽南部已有零星降雨回波消長，並移向中南部陸地，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣低層盛行西南風，中層太平洋高壓因高空槽線通過略減弱，各地區最高溫約在36、37度，地理環境較特殊的地點（花、東）仍有升至38度的機率；西南風帶來水氣多，大氣不穩定，上午西半部有局部降雨，午後對流旺盛，局部地區有大雷雨，伴隨雷擊、強風及瞬間強降雨，戶外活動應注意安全。

吳德榮分析，周一、周二中層太平洋高壓略增強，低層轉為偏南風，水氣多、大氣仍不穩定，清晨上午南部、東南部有局部降雨，午後對流發展旺盛，局部地區有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨；周三至周六大氣低層轉為東南風，帶來水氣仍多，東半部有局部陣雨，西半部午後有局部陣雨或雷雨，高溫微升、天氣炎熱。

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