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他控按摩被小姐、圍事毆打！母：為何台灣治安變這麼可怕　影片曝光大逆轉

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他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

▲監視器畫面拍下林男衣衫不整衝出房門，他赤裸上身、褲子都還沒穿好，被一名只穿內衣褲的小姐死命拉住。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名20多歲林姓男子指控，花1600元去spa店按摩紓壓，卻被小姐和5到8名圍事打傷，氣得報警處理。但現在監視器畫面曝光，卻是林在房間外衣衫不整，對小姐甩巴掌暴打。按摩店員工反指控，是林當時想要有進一步更親密的服務，被女方拒絕，兩人才會從房內打到房外。不過，林仍堅稱自己被打的受害者。

《東森新聞》報導，監視器畫面拍下林男衝出房門，他赤裸上身、褲子都還沒穿好，被一名只穿內衣褲的小姐死命拉住，褲子還差點被拉下來，他當場拳打腳踢，甩對方巴掌、狂毆頭部。而被打的小姐則坐在地上，不斷護住頭部，緊拉著他的衣服不讓他離開，但依舊不敵對方的力氣，吵鬧聲引發其他房客圍觀。

▼按摩小姐拉住林男不讓他走，結果挨打。（圖／東森新聞）

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

▲▼監視器拍下林男對小姐動粗。（圖／東森新聞）

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

按摩店工作人員表示，其他客人說林男在打小姐，「我們聽到聲音，櫃台一通知就衝上去擋。」根據畫面，兩名工作人員拉住林男，將他帶到大廳坐著。但林趁對方不注意，起身假裝整理衣服，卻推人轉身拔腿落跑，才到門外就被一群人打倒壓制在地，拉回店裡。

林男後來自行打電話報警，女方也下樓，雙方前後到醫院驗傷。林事後指控，22日晚間去高雄火車站附近一間spa店按摩紓壓，一進去時覺得電視太亮，要求小姐關掉，接著又認為冷氣朝他的臉吹太冷，也許是因此引起小姐不滿進而對他動粗，他想離開又被5到8名圍事打傷。林母邊幫兒子擦藥邊心疼地說，「為什麼現在台灣的治安、高雄的治安，會變得如此的可怕？」

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

▲▼林男趁工作人員不注意，起身假裝整理衣服，卻推人轉身拔腿落跑，被一群人壓制拉回店裡。（圖／東森新聞）

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

如今現在監視器畫面曝光，卻和林男當時的說法有落差。按摩店工作人員說，「我們是叫他跟小姐道歉，他也說好，結果就像你看到這樣，我們讓他坐好，他卻反悔還想跑，所以我們大家才去抓他。」

工作人員表示，這間按摩店是複合式經營，除了按摩還有日租套房，林男當天和小姐用通訊軟體相約按摩，過程中林想要有進一步更親密的服務，被女方拒絕，兩人才會從房內打到房外。警方獲報到場，協助兩人到醫院驗傷。

按摩店工作人員指出，女方只要一個簡單、合理公道的道歉而已，但林男都沒有，且還談到錢的部分要女方賠償。林被業者反指控硬拗加值服務，但在畫面曝光後，他仍堅稱自己被打的受害者。如今雙方各說各話，到底真相如何，恐怕得到法庭釐清。

▼女方想要一個道歉。（圖／東森新聞）

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

▼警方獲報到場處理。（圖／東森新聞）

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

他控按摩被小姐、圍事毆打…母：為何高雄治安變這麼可怕　影片曝結果反轉。（圖／東森新聞）

▲▼林男驗傷報警提告。（圖／東森新聞）

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