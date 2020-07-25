獨／警彈指「黑色魔方」怒喊：你黑白講　眼鏡男認了「多年不想說的秘密」

▲眼鏡男(藍衣服)謊報身份，警方進行盤查 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓男子開車送朋友回家，謊報資料以為就能夠躲過盤查，員警詢問你的駕照被吊扣是因為酒駕嗎？吳男還回答：對！當場就看到員警冷笑回答：「你黑白講」，吳姓男子嚇到變臉坦承「無照駕駛」，吳男事後還問警察說為何會知道他沒有駕照，員警還故弄玄虛的說：我有「黑色魔方」。

25日的凌晨，三民二分局在澄清路以義華路口進行封閉式路檢，吳姓男子開車載著朋友被警方攔下，面對警方的詢問，吳姓男子表示沒有帶身分證，但是提供證號讓員警來查驗，不過員警突然發現，似乎男子有亂報身分證字號，所以開始逐步詢問，員警先問你的駕照呢？是酒駕吊扣了嗎？ 吳姓男子還表示說：對！員警連問了三次，吳姓男子都是回答沒錯，員警抬頭冷笑，隨後把男子帶到了旁邊。

▲眼鏡男謊報身份，被警方用「黑色魔方」給戳破無照真相 。（圖／記者吳奕靖攝）

眼見自己的身份似乎被拆穿了，吳姓男子只好坦承自己沒有駕照，當初也沒有去考，員警才笑了出來：「對！這才對」，不要亂報資料，會給自己惹麻煩的，隨後員警立刻開了一張無照駕駛的罰單，吳姓男子收下罰單，隨口問員警說：「你怎麼會知道這麼清楚」，員警詭異的拿起手上的方塊物，告訴他說：「我有黑色魔方，資料全都露」。讓男子無言以對。

其實警方手上的黑色魔方，也沒有那麼神秘，就是俗稱的小電腦，透過這台小電腦，可以進行人臉辨識、輸入身分證號之後，相關個資、刑案紀錄全都會出現，可是警方查贓車、追通緝犯等等的利器，所以警方提醒民眾千萬別亂報身份，小電腦一查，什麼都知道。

▲眼鏡男謊報身份，被警方用「黑色魔方」（小電腦）給戳破無照真相 。（圖／記者吳奕靖攝）