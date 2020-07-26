派對太嗨「一口吞笑氣罐」紅了！差一步氣體爆出撕爛內臟　醫急拉出「腐蝕臭罐」





▲芬森在吞下笑氣罐後，瞬間成為派對之中最熱門的話題人物。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，圖中人物並非新聞當事人。）

記者詹雅婷／編譯

英國一名22歲男子在派對上被好友慫恿吞下笑氣罐，只要他真的敢吞，就能拿到50英鎊（約新台幣1926元）的賭資，在經不起激將法的狀態下，他真的一口吞下金屬製的笑氣罐，最終送醫檢查發現，罐子就卡在他的腹部。醫師表示，此狀況很有可能會讓肚裡的罐子爆炸，患者有死亡的可能性，所幸最終團隊成功把早已嚴重腐蝕的金屬罐拉出，並未發生爆炸事件。

鏡報25日報導，芬森（John Finnson，化名）在吞下笑氣罐後，瞬間成為派對之中最熱門的話題人物。他坦言，「當時我朋友拿起笑氣罐就說，『你不可能把它吞下去的，人根本沒辦法做到這件事，如果你做到，我就給你50英鎊』，結果我想都沒想就吞了。」直到另名朋友上前提醒，如今他可能面臨身體健康方面的嚴重威脅，他才前往醫院就診。

只不過，芬森的狀況讓當時院內醫師相當棘手，因為先前並沒有人類吞下笑氣罐的前例可循，且深怕罐中的壓縮氣體可能溢出並撕裂他的內臟，緊急致電給氣管專科醫師，讓對方特地趕來醫院為患者做緊急手術。據了解，該名執刀醫師唯一案例研究是一頭吞下笑氣罐的牛。

Fears student's stomach would explode after he swallows laughing gas canister https://t.co/XrSIlWi4WD pic.twitter.com/70VWsFnhfe — Daily Mirror (@DailyMirror) July 25, 2020

「醫師當時在諮詢時，他們擔心罐子可能會突然爆炸，如果是的話，這會把我的五臟六腑全都炸爛」，芬森在被推進手術房時，臉部還殘留著在派對沾上的髒汙，「幸運的是，醫生用一個裝有攝影機的漁網把它撈出來。」

芬森事後坦言，他並沒有對自己的行為感到驕傲，也不建議其他人效仿他的作法。出院後的他表示，「現在（被我吞下）的罐子真的很難聞、很難看，瓶身光澤已經不見。」

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