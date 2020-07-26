川普簽署「砍處方藥價」行政命令　廠商跳腳：轉移防疫失敗焦點

▲川普日前簽署行政命令要降低藥價，引起業者反彈。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

美國總統川普於24日簽署了4項降低處方藥藥價的行政命令，消息公布後美國許多製藥商的股價馬上下跌，包括嬌生、默克和輝瑞等大廠。川普此舉也引起美國藥廠公會（Pharmaceutical Research andManufacturers of America）極為不滿表示，川普只是想轉移防疫政策失敗的焦點，但這樣卻會妨礙到他們面對之後疫情及各種狀況的能力。

根據《路透》報導，這4項行政命令分別為允許從加拿大等國進口較便宜的處方藥、要求醫藥公司直接提供減免後的藥價給病患，禁止廠商從中獲利、降低胰島素成本、要求使用聯邦醫療保險（Medicare）購買的藥品價格必須和其他國家一樣。川普也表示，各大藥廠的高層已經要求舉行會議來討論如何降低藥價。

▲美國疫情仍不見趨緩。（圖／路透）



上述幾項卻引起美國藥廠、製藥業者反彈。美國藥廠公會也立刻發出聲明痛批川普，「莽撞的轉移焦點，只會妨礙到我們在面對現在疫情和之後發生任何情況的能力。」華爾街分析師則對此表示懷疑，表示該命令將對製藥商產生很大影響，且可能難以實施。

RBC資本市場（RBC Capital Markets）的生物技術分析師則表示，「我們認為川普可能更傾向於推銷競選話題，而不是真的想要產生明顯的實質影響。」不過川普過去就曾推動降低藥品價格，但國會都尚未通過重大的藥品改革法案，且也因為業者反彈而導致計劃停滯不前。