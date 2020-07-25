川普戴口罩稱愛國！密西西比州長：不喜歡總統的「戴口罩去氣他」

▲美國密西西比州長里維斯（Tate Reeves）。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者康心禹／綜合報導

自新冠肺炎疫情爆發以來，美國總統川普始終不願意戴口罩，不過近日卻戴上黑色口罩出現在公開場合，更在推特發文「沒有人比我更愛國，我是你們最愛的總統」。對此，美國密西西比州長里維斯（TateReeves）22日表示「如果你喜歡總統，就聽他的，如果你不喜歡總統，那就戴上口罩去氣他。」

綜合外媒報導，川普於台灣時間21日凌晨3點43分發布推文，「許多人說當你無法保持社交距離的時候，戴口罩才是愛國者的表現。沒有人比我更愛國，你們最愛的總統！」推文底下還附上一張他戴著「總統口罩」的黑白照片，這是他第一次公開呼籲民眾要戴口罩。

美國密西西比州長里維斯（Tate Reeves）22日在新聞發布會上懇求民眾戴口罩，同時也回應了美國總統川普21日在推特上所發布的內容，「如果你喜歡總統，那就聽他的，戴著口罩愛國吧，如果你不喜歡總統，那就戴上口罩去氣他。」

里維斯要求該州23個縣的居民在公共場所佩戴口罩，不過他並未強制在全州範圍內執行，「如果你覺得我在防疫工作上還不錯，或者覺得我這個州長還不錯，我想請你戴上口罩，保持社交距離，彼此相隔1.8米，你要是覺得我沒價值、工作表現差，那你為什麼不證明一下我是錯的。」

里維斯22日也發佈推文，「請戴上口罩阻止病毒繼續傳播，避免大型集會，明智一點，就省了很多事，所有證據都表明只要有行動就會有效果，沒有魔法那樣立竿見影的效果，但是確實有幫助。」