振興觀光！花蓮祭出帶團來給獎金　火車專列3天到600人

▲花蓮縣長徐榛蔚與雄獅集團董事長王文傑（右）會晤，推動後疫情時期花蓮的國旅市場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣長徐榛蔚於24日率領相關局處首長與雄獅集團董事長王文傑會晤，雙方針對如何推動後疫情時期花蓮的國旅市場，展開深入對談，期盼能藉由高端、精品旅遊，提振花蓮觀光產業。

雄獅旅遊於今年6月8日與紅崴科技集團簽訂國內獎勵旅遊5天4夜花東之旅合約，預計將於8月27至29日會有600名遊客以台鐵專列至花蓮旅遊。徐榛蔚樂見其成，她感謝企業用實際行動振興花蓮觀光，期望在政府與民間努力下，共同復甦國旅市場。

晤談中，雄獅集團董事長王文傑表示，雄獅集團很榮幸與地方政府合作，花蓮是個好山好水好悠閒的地方，期盼我們能透過高端、精品或休閒旅遊，帶動花蓮的旅遊市場，創造更多的經濟產值，並且未來將針對金流、物流及人流與縣府更深入討論合作細節，讓花蓮早日回復昔日觀光榮景。

▲雄獅旅遊推出5天4夜花東，初期有600名遊客以台鐵專列至花蓮旅遊。

徐榛蔚說，「慢活」是花蓮要呈現出的旅遊特色，並且希望來到花蓮的旅客，都能夠進行深度旅遊，充分認識花蓮這一片土地，花蓮縣政府相當願意與各產業合作，並期盼雄獅集團能夠整合各產業鏈，與縣府共同推廣花蓮觀光，將人潮帶入花蓮，為經濟注入活水。

花蓮縣政府觀光處表示，縣府鼓勵合法旅行社帶團至花蓮遊玩，今年6月20日至11月15日，只要旅行社帶團到花蓮累計達一定人數，並至少在合法旅宿業住宿1晚，即可獲得獎勵金！帶團人數達1,000人、獎勵3萬元；達3,000人、獎勵金5萬元；達5,000人以上則給予獎勵7萬元，補助經費至申請完畢為止。針對遊客，活動期間入住花蓮合法旅宿並上網登錄，就能參加「玩花蓮 抽豐田」活動，有機會抽回轎車大獎，歡迎民眾安心旅遊，享受旅遊優惠。

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