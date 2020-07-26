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專訪／與民眾黨合作惹議　吳益政「做的事都一樣」：不會變魁儡

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記者陳家祥／台北報導

在高雄市長補選一役，台灣民眾黨找來親民黨籍立委吳益政代表參選。吳益政在高雄經營多年，沒有倒向藍、綠特定一方，在第三勢力陣營有不錯的評價，如今與民眾黨合作換來不少人不諒解，他坦言，確實有支持者不能諒解，但強調自己做的事情不會改變，「如果今天民眾黨很糟糕，我不會為了參選市長加入民眾黨，我北七逆？」

吳益政說，會守在這裡不參加藍、不參加綠，無非是想要更有自由度，有自己的個性跟看法，也因此長年下來跟高雄的公民團體都很熟，「做十幾年了，大家都知道你在做什麼」。

▲柯文哲輔選吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳益政靠攏柯文哲與民眾黨，引來過去支持者不諒解。（圖／記者洪靖宜翻攝）

吳益政笑說，曾經有支持者問可不可以不要掛黨？「我說，我都已經掛了，哪有什麼辦法？反正你都知道我在做什麼」，支持者無法反駁之下，還是繼續支持。而如今又增加一個民眾黨，吳益政坦言，「他們更不能接受」，可能是支持者對政黨或對柯文哲都有不同意見。

吳益政還曾與友人辯論過罷韓、參加民眾黨，「你也知道我在追求什麼，如果今天民眾黨很糟糕，我不會為了參選市長加入民眾黨，我北七逆？」；此外，過去被質疑支持韓國瑜，吳說，「我支持韓國瑜嗎？我是反對民進黨，反對2015到2018的民進黨」，後來韓國瑜去選總統，我有跟他站在一起嗎？

▲民眾黨高雄市長補選候選人吳益政 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲吳益政強調，自己不會變成民眾黨的魁儡。（圖／記者洪靖宜翻攝）

「有人質疑沒有出來罷韓、沒有站在第一線。」吳益政無奈表示，自己的支持者一半挺韓、一半反韓，都是很親近的朋友，「罷韓就尊重人民，這不是選擇是非問題，是與支持者間情感的問題，跟選票沒有關係，有些人能體諒有些人不能，可是我做的事情是不是一樣？他也沒話講」。

而談到與民眾黨之間的互動，吳益政強調，「溝通是平行的」大家都在談公共政策、談統籌分配款，甚至還關心社子島的開發。至於雙重黨籍，黨意有衝突怎麼辦？吳說，「要看誰對啊，我有判斷能力麻，我又不是人家的魁儡、棋子」，在這邊就是願意就事論事，願意尊重不同黨派，這才是現在國家最需要的。

▲▼民眾黨高雄市補選候選人吳益政專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲民眾黨高雄市補選候選人吳益政接受專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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