爽吹冷氣不怕貴！達人親曝3招「開27像25度」　搭配電風扇這樣吹…整間涼爆

▲吹冷氣又怕太耗電？專家教你這樣吹最省電。（圖／達志／示意圖）

記者李佳蓉／綜合報導

連日高溫飆到38度，短暫待在太陽底下就被曬得頭暈眼花！各縣市因為熱衰竭就醫的人數也節節高升。天氣太熱只想待在吹冷氣，卻又擔心貴鬆鬆的電費讓荷包瞬間空空嗎？家事達人陳映如傳授3招吹冷氣秘訣，不僅吹得涼又能省電。還教你在家DIY水冷扇，藝人小甜甜一試驚呼：「真的是冷氣耶～」

家事達人陳映如在節目《媽媽好神之俗女家務事》表示，炎炎夏日開冷氣大家最在意的就是電費高得嚇人，「一般來講一台冷氣大概都有900瓦，家裡如果一天最少開4小時，光是一台冷氣開一個月就有100度，隨便每個家都有3台以上，就有300度的電，將近1千塊的電費，2個月至少破1千5，其實開冷氣錢會一直燒。」

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事實上吹冷氣也有眉角，學起來讓電費驟降！陳映如說，可將冷氣溫度設定為26～28度，每提高1度可以省下6%的電，但有些人仍會覺得熱，因此建議大家可以搭配耗電力僅50～100瓦的電風扇，且風向要與冷氣出風口對吹，有助於將冷氣吹散，讓環境較大的空間「涼得比較快又涼得平均」，冷氣溫度也不用調得很低。

▲家事達人教你搭配電風扇，在短時間內營造超涼又省電的空間。（示意圖／截自《媽媽好神之俗女家務事》Youtube）

陳映如說，搭配「循環扇」力道更強、效果更好。此外，還可固定請廠商來清洗冷氣，濾網則2～3週可自行拆除清洗，髒濾網恐阻擋冷風吹出，散出的空氣品質也較差。因此提醒大家每年都可以請廠商替自家的冷氣「健檢一下」，自家的冷氣清洗過後開到27度，就像過去25度的涼感，「真的差很多」。

陳映如也提醒，冷氣開開關關其實很耗電，假如短暫離開1小時，可以不要關，將冷氣調為送風或是調高1～2度反而較好。至於家中有養寵物，需要長期保持低溫舒適的環境的網友們，若擔心荷包很傷，獸醫建議至少通風一定要好，電風扇一定要開，至少可維持不過熱的室內環境。

想要降溫吹涼又捨不得開冷氣？家事達人教你在家也可DIY消暑神器「水冷扇」，只要準備小電風扇、冰塊、玻璃碗、鹽巴和紙箱，先將紙箱前方及上方各挖一個洞（上方放小電風扇），再將容器裝進撒了可幫助降溫的鹽巴的冰塊，之後整盆放入紙箱，從上方開啟小電風扇吹入，即可吹出超涼冷風。

▲移動式水冷扇效果驚人。

實測效果讓主持人尖叫：「我覺得那溫度有差到3～4度」「會冷耶～」藝人小甜甜也驚呼：「呼嗚～真的是冷氣，就是你在冷氣口摸冷氣的那種感覺。」便宜又實用的移動式水冷扇，也可讓家中吹不到冷氣的寵物，有台專屬的冷氣機，重點是廢物利用，也不用花太多錢。

實在太懶得做，陳映如也推薦簡易版本，只要將幾瓶礦泉水冰至冷凍庫，使其成為結冰水，取出後放3～4瓶在大電風扇前，待風先吹過那幾罐結冰水後溫度降低再吹到自己，就會涼了，且結冰水退冰後還可以繼續飲用。