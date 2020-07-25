台南市有地疑遭長期遭占用違法使用　市府：將調查釐清

▲有舉報人指控台南市南區有市有地遭人占用，違法作傾倒、焚燒建築廢棄物及垃圾之場地，甚至還有養流浪動物，轉賣使用權，請市府徹查。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市有地被人舉報，疑遭長期違法侵占，並作傾倒、焚燒建築廢棄物及垃圾之場地，甚至還有轉賣「使用權」情事，質疑市府管理機關知情卻放任不管，市府指出將深入調查釐清。

舉報人指出，南區國民路1處屬台南市民政局管理的市有地，最初由江、郭姓男子一起使用，接著轉而由吳姓男子使用，2020年5月，1名楊姓女子得知吳男積欠另一位陳女15萬元，楊女即遊說並仲介，吳男以這塊市有地的「使用權」抵掉給陳女債務後，再以175萬元賣給陳女，楊女也居中賺取仲介費。

舉報人表示，陳女買下該市有地「使用權」後，即將該市有地給其兄陳姓男子使用，陳男疑是從事建築廢棄物清除業，涉嫌將收來的建築廢棄物或垃圾任意棄置於該市有地，甚至焚燒建築廢棄物或垃圾，嚴重汙染環境，也製造空汙。舉報人並說，該市有地周邊仍有墳墓，陳男疑似將已遷移的墓地填平，逐漸擴大使用範圍。

此外，南區這塊市有地的對面，還有一塊教育局管理的市有地，舉報者表示，陳女也以230萬元，買下「使用權」，陳女搭建連棟鐵皮屋，隔成4間分租牟利，每月收租數萬元。

舉報人還說，2018年7月，陳女涉嫌借某動物愛護協會身分，認養南區某處教育局管理的市有地，契約用途類別為「臨時停車場」，陳女卻在該市有地收容流浪狗，並被人檢舉，教育局竟回覆契約所載係「誤植」，舉報人質疑教育局管理不確實，教育局及民政局疑有瀆職、圖利之嫌，希望台南市長黃偉哲下令徹查。

據教育局表示，台南縣市合併前，有許多市有地已遭民眾占用，縣市合併後，財稅局將各機關用地移交各機關自行管理，管理機關如發現有些市有地，在移交前已遭民眾占用，會向占用者收取「占用使用補償金」，讓占用者繼續使用，而每年的「占用使用補償金」係依公告地價的5％乘以占用面積去計算；舉報人所稱陳女等人，並不是向教育局「承租」該地，而仍是「占用」。民政局殯葬管理所則表示，針對舉報者所指內容，將立即進行調查釐清。

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