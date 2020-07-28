行動傳愛讓礙不在　台南市第一獅子會捐車身障服務車

▲為幫助伊甸基金會在大台南地區的身障服務可以前進偏鄉，國際獅子會300-D1區台南市第一獅子會，捐贈１輛價值70萬元的「身障服務交通車」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「行動傳愛，讓礙不在」，為幫助伊甸基金會在大台南地區的身障服務可以前進偏鄉，國際獅子會300-D1區台南市第一獅子會，捐贈１輛價值70萬元的「身障服務交通車」，28日在台南市長黃偉哲見證下，舉辦溫馨的捐車儀式。

由伊甸基金會巷弄長照站的銀髮長輩們，帶來精采的鼓陣表演，藉此表演代表所有身障朋友們的感謝，此身障交通車將作為大台南地區身障服務募集所需資源所用，不僅至偏遠地區發放物資，更提供身障家庭就醫、復健與參加社區活動使用，不讓住在偏遠地區的身心障礙朋友的各種權益受到影響。

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伊甸基金會在大台南地區提供身心障礙服務近15年，服務區域擴及偏鄉地區，原身障公務車車齡老舊，常常故障拋錨在半路，導致工作人員探訪時常以機車載送物資，運送數量有限且安全堪慮，為讓專業團隊可以即時募集資源支援身障服務的各項需求，還能搬運輔具至偏遠地區，台南第一獅子會19-20會長蔡茂川號召眾多獅友及企業紛紛共襄盛舉，共同捐贈身障交通車，不僅縮短城鄉距離，還能將溫暖傳遍偏鄉，讓身障朋友及長輩們一點也不孤單。

台南市長黃偉哲市長表示，感謝第一獅子會的捐贈及伊甸基金會在台南在地所提供的身障服務，台南市有近190萬的市民，其中身障人口占總人口數的5％，社會服務除了有政府的支持，更仰賴愛心企業的力挺，還有專業社福團隊的努力，如此一來才能讓礙沒有距離，打造友善溫暖的社會！

台南第一獅子會蔡茂川會長表示，為了支持伊甸基金會募集身障朋友所需要的服務資源，讓愛心陪伴偏鄉弱勢家庭及高齡長者獲得適所照護，台南市第一獅子會今年號召超過20位獅友及企業夥伴一起加入傳愛的行列，這台服務專車將會承載眾人的愛心，讓更多身障家庭獲得幫助。

伊甸基金會台南區區長張盟宜表示：感謝台南第一獅子會蔡茂川會長的拋磚引玉，更感謝獅友們推動愛心服務不餘遺力，有了這台身障交通車，伊甸基金會就能將服務連結至 資源較不易到達的區域，協助身障朋友重新出發， 匯集社會大眾的愛心，助弱勢家庭扭轉人生！

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