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海邊爽玩4小時！女高中生流黃膿　就醫見「千孔眼睛」嚇壞

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▲高雄男子在海邊看比基尼妹（照片中人物均跟本案無關） 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女高中生到海邊玩水，過幾天眼睛開始流黃膿。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

記者柯振中／綜合報導

近日天氣炎熱，不少人會玩水消暑，但有名女高中生與同學相約，前往海邊遊玩，回家後眼睛開始分泌黃色分泌物，視力嚴重受損，就醫才知道「眼睛曬傷」，角膜上出現上千個孔洞，相當嚇人。

根據《中天新聞》報導，這名女高中生先前與同學一起吃飯，中午12點左右用餐完畢，接著前往海邊玩水，「大家就在那邊潑來潑去」，玩了約4個小時的時間。

請繼續往下閱讀...

沒想到，等到回家，她突然感到身體不適，原先以為是因為玩水導致感冒，隔天眼睛卻開始流出黃色分泌物，視線開始嚴重模糊，嚇得她趕緊就醫。

▼女高中生海邊玩水，眼睛曬出千孔。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男子在海邊看比基尼妹（照片中人物均跟本案無關） 。（示意圖／記者吳奕靖翻攝）

回想病發過程，女高中生心有餘悸，害怕自己就這樣瞎掉，所幸經過治療，狀況開始好轉。醫師經過檢查，女高中生眼睛曬傷，出現紅眼症，角膜上有上千個孔洞，加上被腺病毒感染，才會這麼嚴重，視力從1.0降到0.2，幸好來得早，若延誤治療，很可能會瞎掉。

事實上，這已非首起案例。高雄一名男子一個多月前到小琉球玩，在大太陽底下戲水，當天晚上眼睛劇烈疼痛，無法睜開，因此前往眼科就診，當時也被診斷出「眼睛曬傷」，角膜破了3、400個孔洞，視力退化到0.4。

對此，眼科醫師洪啟庭說明，這種狀況屬於「光照性角膜炎」，太陽將能量投射在水面，海水再反射到遊客身上，這種傷害通常都是不可逆的，民眾前往海邊玩水，一定要注意防曬。

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