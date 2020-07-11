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21歲剪片趕作業「視網膜退化」！　她用自身慘況警世：這幾年的努力都白費了

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▲▼視網膜剝離是眼科的急症之一，發現眼前感覺總有蚊子在飛，視野下半部像被黑幕蓋住一樣昏暗，應儘速就醫檢查。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲長時間使用電子產品記得讓眼睛休息。非當事人。（示意圖／衛福部南投醫院提供）

記者黃可昀／綜合報導

現代人喜歡盯著3C產品看整天，無形中對眼睛造成極大傷害。一名21歲女大生表示，她日前去看醫生被告知「右上角的視網膜在退化」，這消息令她相當打擊，都還沒出社會工作，就被宣告眼睛退化中，覺得自己大學這幾年的努力都白費了，「希望這篇文章可以警世」。

原PO在PTT表示，大學期間她就讀設計相關科系，每天都盯著電腦螢幕剪片、趕作業，眼睛長期沒有充分的休息與保養，導致現在視網膜退化，「我不知道怎麼辦，我都還沒出去工作，我的眼睛就已經罷工了」，努力想了好幾個不用面對電腦的職業，但越想越沮喪，似乎這些年來的付出都功虧一簣，「大家看到這篇文章記得要好好保養你的眼睛」。

請繼續往下閱讀...

忙碌,上班族,工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲上班族要特別注意眼睛健康。（示意圖／記者李佳蓉攝）

底下留言不少網友透露，眼部疾病已經成為現代人文明病，科技產品釋放的藍光對眼睛有極大傷害，可以採取一些措施來保護，「防藍光眼鏡，手機深夜模式、防藍光保護貼」、「請選擇好的『包覆式濾光眼鏡』，不是一般的抗藍光眼鏡哦」、「多攝取葉黃素吧.....但也只能延緩視力下降的速度。」

有類似狀況的網友回應，「加油，之前做個特效，兩小時眼睛就會超級痛，真希望剪輯師的薪水可以提升」、「我15歲時就已經退化了，已經習慣黑影的陪伴。」不過，這並非沒有辦法挽救，一名網友指出，「退化是指周邊變薄嗎？不要太害怕，以前我也是做特效，視網膜變薄，後來聽醫生補雷射，每半年追蹤，也順道換工作，其實都沒有再惡化。」

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