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左鎮化石園區歡迎親子暑期「鰭幻一夏」　黃偉哲力推山博線暢遊三大園區

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▲台南左鎮化石園區，暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南左鎮化石園區，暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

集知識滿載、學習樂趣與網紅打卡熱點於一身的左鎮化石園區結合「鰭幻足跡」特展於暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」25日熱鬧登場。

台南市長黃偉哲一早即出席市集，與各社區與團體互動，並品嚐公館社區的葛鬱金麵，邀請全國民眾來台，看化石、觀天文、曉歷史，一票到底搭乘山博線悠遊三大園區。

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▲台南左鎮化石園區，暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，左鎮化石園區是台南市最夯的景點之一，今日開張的鰭幻市集展出許多文創團體與在地小農的作品，歡迎大家趁著暑假搭乘山博線公車，以一票到底的優惠價格暢遊左鎮化石園區、山上水道園區與大內的南瀛天文館，來體驗深具知性、感性與趣味性的暑假小旅行。

▲台南左鎮化石園區，暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）
文化局表示，左鎮化石園區自去年開幕以來，不僅為左鎮地區創造驚人的觀光熱潮，也為台南山區增添觀光能量，5月全新登場的「鰭幻足跡」特展，以寓教於樂方式，結合360度互動環景劇場與AR實境的APP遊戲，將遠古海洋生物的故事介紹給全國樂於學習與體驗新科技的大小朋友。暑假來臨，園區結合在地社區、觀光產業、學校團體的力量，於暑假期間在館校中間的紅磚廣場舉辦「鰭幻夏日市集」，讓入館參觀的民眾既能享用知識的饗宴，也能帶回屬於左鎮特色的美食與回憶，歡迎親子遵守防疫新生活規範，一同前往遠古探險，深度挖掘左鎮的特色與魅力，感受地方創生的凝聚能量。

▲台南左鎮化石園區，暑假期間舉辦「鰭幻夏日市集」熱鬧登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）
本次市集活動辦理日期為7月25、26日和8月8、9、22、23日，週日並結合「如果劇團」演出，舉辦劇團恐龍與吉祥物koko見面會，持三倍券購買葛鬱金粉、葛鬱金麵、葛鬱金輕青霜都享有套裝優惠，歡迎大手牽小手一同來到化石園區看劇團演出。

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