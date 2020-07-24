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宗洋水族疫情期間一枝獨秀　黃偉哲：35年有成堪稱台南之光

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▲台南市長黃偉哲前往參觀「宗洋水族」，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，堪稱台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往參觀「宗洋水族」，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，堪稱台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁區七甲五街除了是有名的花卉區外，還隱藏了一家35年歷史的「宗洋水族」，台南市長黃偉哲24日前往參觀，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，在企業中一枝獨秀，令人折服！

▲台南市長黃偉哲前往參觀「宗洋水族」，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，堪稱台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

中華民國水族類商業同業公會理事長王壹郎，是台南市青鯤鯓在地出身的子弟，經營水族業迄今已35年，對於黃偉哲市長的造訪，意外之餘更表達歡迎，親自引導參觀公司各式水族箱，各類魚種，其中小鯊魚，當場讓參觀者大開眼界，嘖嘖稱奇；陪同黃偉哲參觀宗洋水族，除歸仁區長柳世雄，還有市議員郭鴻儀、市府文化局長葉澤山及市府新聞及國際關係處長蘇恩恩。

▲台南市長黃偉哲前往參觀「宗洋水族」，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，堪稱台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，很高興來參訪宗洋水族，宗洋應該可以是台南漁類養殖之光，尤其是裡頭養殖了許多觀賞魚，還有水族設備，都能夠出口來爭取外匯，疫情期間，很多人宅在家，在家裡養養魚，觀賞、美化環境、調劑心理都好，因此宗洋在疫情期間的業績還不錯，光這一點就值得我們肯定。

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▲台南市長黃偉哲前往參觀「宗洋水族」，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，堪稱台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有鑑於此，黃偉哲希望台南的許多觀賞水族業者繼續努力，雖然疫情有疫情的經濟，非疫情期間，也有非疫情期間的經濟，然而疫情期間，宗洋水族事實上創造了很多令人印象深刻的新業績跟新的成果，黃偉哲謝謝宗洋的努力，35年來從事水族養殖，做出這麼好的成績，不虧是台南之光。

▲台南市長黃偉哲前往參觀「宗洋水族」，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，堪稱台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宗洋水族成立之初期以魚場養殖、觀賞魚批發為主，發展至今，已成為熱帶魚進、出口部門，水族器材進、出口部門之水族公司。行銷國家遍及美國、歐洲、南美洲、大陸、東南亞等區域以及台灣本島市場。宗洋水族現今為許多世界一流品牌之台灣總代理，如德國Tetra、美國API、日本水作、以色列Red Sea、美國Seachem，在台灣及國際水族市場間均享有好的口碑。

▲台南市長黃偉哲前往參觀「宗洋水族」，肯定董事長王壹郎事業經營有成，特別是疫情期間，不管是內銷、外銷都能創造很多業績，堪稱台南之光。（圖／記者林悅翻攝，下同）

值得一提的是，2015年，為促進國際與台灣之水草造景熱潮，宗洋水族與蝦米攏共合辦台灣第一場國際賽事，ISTA國際水草造景大賽－IIAC。藉由這場比賽，除了希望增加台灣在世界水草圈的知名度，讓各國認識台灣水草實力，也藉此鼓勵更多人加入水草造景的世界。

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