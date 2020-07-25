日本友誼城市搶購台南芒果　黃偉哲：歡迎大家一起來瘋芒果！

▲台南的日本友誼市群馬縣水上町、青森縣弘前市、靜岡縣富士宮市等市搶購台南芒果，黃偉哲歡迎日本朋友一起來瘋芒果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南愛文芒果享譽國際，尤其受到日本民眾熱烈喜愛，截至7月23日止，台南愛文芒果外銷日本已達630公噸，因疫情台南國際友誼市群馬縣水上町、青森縣弘前市、靜岡縣富宮市無法派員參加6月底的台南國際芒果節，但仍熱烈訂購台南芒果，並在日本當地辦理台南芒果展售會，提供日本民眾品嘗美味芒果的機會！

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黃偉哲市長表示，台南愛文芒果，在日本已樹立良好的品牌形象，歡迎日本朋友們一起來瘋芒果。

日本群馬縣水上町連續7年採購台南愛文芒果，今年訂購量達790箱（共計2015公斤）再創新高，獲得日本每日新聞、上毛新聞等報導。當地的溫泉旅館及觀光農園將訂購的芒果做成糕點，以此作為期間限定商品招攬客戶，並在當地的農產特賣會以「台灣‧台南的愛文芒果」為宣傳亮點，現場的新鮮芒果及芒果口味的糕點都很快被搶購一空。

日本青森縣弘前市與台南的交流起源於蘋果與芒果，弘前市櫻野百貨自2012年起，每年皆辦理小型台南芒果特賣會，販賣新鮮芒果及甜點。今年弘前市的台南芒果特賣會也吸引當地媒體東奧日報、陸奧新報在7月23日開幕當天前往採訪。當地民眾表示「台灣跟日本距離近，芒果運送過來還很新鮮，因此非常有魅力，大家每年都很期待好吃的芒果」。

日本靜岡縣富士宮市與台南在2017年台南國際芒果節時結為友誼市，之後每年皆由市長或副市長率團參加芒果節。今年靜岡縣廳、富士宮市、富士宮獅子會及當地旅行社也初次嚐試，透過該縣駐台辦事處下訂台南愛文芒果，訂單達330公斤。

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