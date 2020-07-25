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App內購抽成阻礙創新！Epic Games執行長公開砲轟蘋果、Google

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▲▼ 美國最高法院13日的最新裁定，消費者有權對蘋果App Store提出反壟斷訴訟。App Store（圖／達志影像／美聯社）

▲Epic Games執行長認為，蘋果的App Store透過壟斷打壓競爭對手。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

近來許多企業包括Spotify、微軟等開始公開質疑「App商城」的營運模式。遊戲開發商Epic Games執行長斯威尼（Tim Sweeney）周五（24日）批評蘋果的App Store及Google的Play Store都阻礙了企業創新，他形容App Store是「絕對壟斷」，而Play Store則是「實質上地扼殺競爭對手」。

Epic Games旗下的大逃殺類型遊戲《要塞英雄》（Fortnite）是行動App商店中最賺錢的遊戲之一，玩家大多會透過App內購的方式買入角色服裝等數位商品，而無論是蘋果還是Google皆會從這些交易中抽取約30%的分成。

斯威尼表示，蘋果在軟體的銷售和盈利上建立了絕對的壟斷地位，從而鎖定並削弱整個生態系。「如果每位開發者都能收到消費者的付款並免除向蘋果及Google支付30%的稅，我們可將省下來的錢回饋給我們的消費者，玩家也會得到更優惠的商品價格。」

2018年，Epic Games在macOS及Windows上推出了Epic Game Store平台，與App Store及Play Store不同的是，Epic Game Store只會向開發者收取12%銷售額，使其成為對開發人員來說更具吸引力的選擇。

Epic Games目前計畫將Epic Games Store於Android平台上推出，但卻無法在iPhone上發布。對於蘋果這種禁止第三方應用程式商店進駐iOS的作法，斯威尼表示質疑，他指出蘋果正是透過這種方法來排除競爭對手。此外，他稱Google也有意透過設定用戶介面障礙來扼殺與之競爭的商店。

過去，Epic Games將《要塞英雄》以側面安裝（sideloading）形式發布，用戶無須透過Google Play即可下載，從而使App得以避免Google的抽成，但此安裝過程並不容易，不利於用戶下載，Google也出面指責《要塞英雄》的安裝程序存在漏洞。最終，Epic Games於今年初在Google Play上架。

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