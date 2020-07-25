Mac電腦將支援Face ID！macOS Big Sur程式碼洩密

▲有證據顯示，蘋果似乎有意將Face ID功能導入至Mac電腦中。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果的Face ID臉部辨識功能，可用來快速解鎖設備，目前主要應用於部分iPhone及iPad機款，不過最新消息指出，蘋果似乎有意將該功能也導入Mac電腦中。

目前Mac電腦只能透過輸入密碼、Apple Watch靠近來解鎖，部分機款則可採用指紋辨識，但有證據表明，未來Mac設備將有機會使用Face ID解鎖。《9to5Mac》在macOS Big Sur beta 3中發現了一個擴充功能，其中包括用於支援「PearlCamera」的程式碼。

「PearlCamera」於2017年首度於iPhone X遭洩露的程式碼中被發現，之後被證實為蘋果用於TrueDepth相機和Face ID的內部代號。《9to5Mac》在此擴充程式中找到如「FaceDetect」及「BioCapture」等程式碼，側面證實蘋果正在準備為macOS添增Face ID功能，因為這些程式碼與iOS所使用的相似。

不過報導也指出，目前這些措施仍處於早期階段，蘋果可能尚需一些時間才會推出具備TrueDepth相機並支援Face ID的的新Mac機款。

目前的Mac產品列中，僅有MacBook Air及MacBook Pro可透過鍵盤上的Touch ID進行生物辨識解鎖，若未來Mac筆店能具備Face ID功能，預計將可為用戶帶來更為便利的操作環境，同時也能玩美應用於需外接鍵盤的iMac桌上型設備上，畢竟Touch ID功能取決於蘋果的T2安全晶片，要將其添增進獨立的無線鍵盤似乎不太實際。

除此之外，另一個Face ID運作基礎為神經網路引擎（Neural Engine），自A11仿生晶片以來，就一直是A系列處理器的一部分，其可於不到一秒的時間內透過機器學習模型分析用戶的臉部細節。

目前為止，Mac產品列中仍未納入神經網路引擎。但隨著蘋果將從英特爾處理器過渡到自家研發的晶片，這個情況可能會有所改變，蘋果日前已證實，搭載蘋果自研晶片的Mac具備與iPhone和iPad相同的神經引擎。《9to5Mac》推測，這可能是次前蘋果一直未能將Face ID導入Mac的主要原因。

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