iPhone 12配備「編織」連接線有影　耐用程度有望大提升

▲iPhone 12疑似將升級尼龍編織材質連接線。（圖／取自MacRuomrs）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果多年來最為人詬病的就是線材過於脆弱，讓用戶不得以不捆膠帶、套保護套等五花八門的方式防止其斷裂。不過日前有消息傳出，蘋果疑似將為iPhone 12配備編織材料包覆的USB-C對Lightning連接線，而稍早，爆料人士又進一步釋出一款黑色的編織連接線，疑似為Mac Pro或將來iMac Pro所附的線材。

爆料者「有沒有搞措」（L0vetodream）稍早於推特上發布了一組USB-C對Lightning連接線照片，圖中分別有黑、白兩款長度、粗細不同的線，與蘋果傳統連接線採用的TPE（熱塑性彈性體）材質不同，圖中的線材應為尼龍編織打造，耐用度有望提升。目前，有沒有搞措已從推特上刪除了該組照片的貼文。

蘋果過去從未為iPhone或iPad推出過尼龍編織材質的連接線，不過Mac Pro及HomePod產品附帶的線材都是此材質，且蘋果也有在官網上發售尼龍編織材質的Thunderbolt 3 Pro連接線。從此角度來看，有沒有搞措這組洩漏圖也不是完全沒有可信度。

有沒有搞措也在後續的回覆中稱，黑色的連接線為「iMac Pro」的線材，意味著，現有‌iMac Pro隨附的USB-A對Lightning連接線，未來有機會改附USB-C對Lightning連接線。

蘋果在iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max首度配備了USB-C對Lightning連接線，並附帶18W USB-C電源轉接器，因此可以肯定，今年推出的Pro系列新iPhone所配備的連接線，應會延續上代規格，也就是USB-C對Lightning，不過值得一提的是，此前有消息指出蘋果疑似將取消於iPhone盒裝中配備電源轉接器。

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