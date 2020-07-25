台中「香蕉新樂園」歇業2個月又亮燈　台灣人美好回憶又回來了

▲▼台中知名復古懷舊餐廳香蕉新樂園重新開幕，前老闆吳傳治（下左）接棒給高中同學邱冠蓉。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市知名的懷舊復古餐廳「香蕉新樂園」，受到疫情衝擊5月熄燈，歇業2個月後峰迴路轉，新老闆邱冠蓉竟是原老闆吳傳治的高中同學，25日熱鬧重新營業，邱說，不捨承載台中人記憶的指標餐廳消失，因此揪友組成新團隊接手，讓昔日美好回憶再度浮上心頭。

位於台中市雙十路香蕉新樂園，是台式復古風餐廳，店內陳設5、60年代的柑仔店、三輪車、汽車、照相館、理髮店、電影院及小學堂等，營造濃濃懷舊氛圍，不僅外地遊客必定造訪，也是外交部宴請邦交國總統使節首選，在台中是指標級餐廳，名氣響亮。

▲▼店內陳設柑仔店、三輪車、汽車、照相館、理髮店、電影海報等，營造濃濃懷舊氛圍。

豈料，香蕉新樂園走過最艱難的SARS、金融海嘯及一例一休政策衝擊，面對新冠肺炎疫情卻無力招架，餐廳創始人吳傳治說，疫情是餐飲業大浩劫，客人不來，營業額大幅衰退，龐大資金壓力撐不了，5月中旬只能宣告熄燈。

餐廳歇業約2個月後峰迴路轉，新老闆是國際獅子會榮譽副總監邱冠蓉，她說，從房地產跨足陌生餐飲業，曾被好友笑罵「太大膽」，可她很清楚自己並非盲目衝動，香蕉新樂園擁有30年歷史，以文創懷舊風聞名，就此消失太可惜，因此評估後，決定揪友合力接手，老店新開，重新找回台中人美好回憶。

餐廳優先錄用昔日員工，在既有基礎上，微調經營策略並運轉順利，今天熱鬧開幕，不少老客人聞香回流，人氣強強滾，前老闆吳傳治將餐廳意象公仔交付邱冠蓉，象徵傳承與接棒，吳並說「由阿蓉接手經營，我放心」，場面溫馨，出席開幕儀式包括立委黃國書、莊競程，市議員曾朝榮、謝明源等人。

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