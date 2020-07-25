獨／高雄男酒駕3次崩潰：會被關吧　警曝「不死三振」免吃牢飯關鍵　

▲男子參加同學會喝了燒酒雞，差點遭「三振」 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名男子因為參加國小同學會在席間吃了燒酒雞，但還是開車上路遇警盤查，經過酒測確定超標，男子當場差點崩潰，直問自己是不是會因為「酒駕三振條款」這次要被關了，眼看男子情緒激動，員警才好生安撫表示：「新法不溯及既往」，這次算新制實施後的第一次酒駕，所以罰款3到12萬元！

25日凌晨警方在三民區進行封閉式路檢，一名男子被攔查，員警聞到濃濃酒味後希望男子能夠配合酒測，男子乖乖配合，這一吹數字為0.22，超過標準確定為酒駕，就在警方要告知扣車時，這名男子情緒突然變激動，還說「自己會被關」，這一番話讓員警摸不著原因。

▲男子參加同學會喝了燒酒雞，差點遭「三振」 。（圖／記者吳奕靖攝）

仔細調查他的相關資料，這才發現之前已經有2次酒駕紀錄，所以他這次被抓酒駕就是第三次，擔心自己會因為酒駕三振條款「不准易科罰金，發監執行」，所以一直詢問自己是否會被關，不過三民二分局交通組長劉易鑫看到情況之後，先是安撫他的情緒，詢問上一次酒駕時間是在兩年前，所以告訴這名男子由於新法實施是在去年7月，並不溯及既往，這一次算是第一次，男子還半信半疑問：「我為什麼要信你」，讓劉易鑫當場哭笑不得。

最後男子確定自己不會因為「酒駕三振」條款被關，才鬆了一口氣，不過他也相當懊悔，頻頻表示自己已經70歲了,酒駕之前是參加國小同學會，一時太開心多喝了幾杯「燒酒雞」，以為自己不會酒測超標，經過這次教訓之後，一定不會再犯，畢竟免關，但是得面臨3萬到12萬的罰款，對荷包來說也是「一大傷害」。

▲高雄市三民二分局交通組長劉易鑫（左二）跟男子說明免「三振」原因 。（圖／記者吳奕靖攝）