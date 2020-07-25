64年不剪髮不洗頭！83歲阿嬤髮長6公尺...親曝悲慘原因

實習記者簡立宇／綜合報導

竟然長達64年沒洗頭！越南有一名83歲阿嬤，從19歲開始就不剪頭髮、不洗頭，到現在一頭頭髮已長達6公尺，髮絲全糾結成長條狀，就像一條巨蟒。阿嬤透露她64年不剪髮、不洗頭的原因，是因為她年輕時有不好的經驗，讓她心裡留下陰影。

根據《The Guardian》報導，這位83歲阿嬤名叫阮氏定（Nguyen Thi Dinh），來自越南檳知省（Ben Tre Province）。她表示，19歲時有一次在剪頭髮，突然頭痛欲裂，嚴重要必需看醫生，但即使去看了醫生也沒用，一直到頭髮長回來後，她的頭痛症狀才改善，從此她便不敢再剪頭髮。

不再剪頭髮後，阮氏發現當她洗頭時，頭就又會開始疼痛，就連頭髮碰到水也會感到痛不欲生，彷彿頭髮是有生命的，就像希臘神話梅杜莎的蛇髮一般，於是她也不再洗頭髮，甚至不讓頭髮沾到水。

▲83歲阿嬤64年沒洗頭，超長頭髮像是蟒蛇。（圖／翻攝自Guardian Nigeria）

隨著頭髮變長，油垢糾結著長髮變得很難梳理，她索性將頭髮綁成辮子，除了靠近頭頂、新長出的部分，呈出現灰白色歲月的痕跡外，底下長達6公尺的頭髮還是年輕時的黑的。

從1990年開始，阮氏就住進寺廟裡，平時吃齋唸佛，過著一天只吃一頓飯的簡樸生活，這幫助她修身養性，即使活到83歲也依然健康，頭髮甚至每年以10公分的速度生長。不過她可能還是無法打破世界金氏紀錄，因為印度有另外位男子一輩子沒剪頭髮，頭髮已有7.3公尺長。