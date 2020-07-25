　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭控參與美國構陷孟晚舟！匯豐深圳支行被關閉　大陸市場陷「最嚴重危機」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼孟晚舟27日離開溫哥華住處，前往法院聆聽判決。（圖／路透）

▲孟晚舟。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為首席財務長孟晚舟案仍在發酵，《人民日報》24日發表報導，稱公開證據表明，此案完全是美國炮製的政治案件，滙豐銀行參與構陷，扮演「極不光彩的角色」。對此深圳銀保監局宣佈，滙豐銀行關閉其位於深圳市龍崗區的一處支行。值得注意的是，華為的總部正位在深圳市龍崗區。

報導指出，美國向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》，稱孟晚舟對滙豐隱瞞華為與香港星通技術有限公司的關係，誤導滙豐繼續向華為提供銀行服務，因此違反了美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的風險，孟晚舟對滙豐構成欺詐。

此案唯一關鍵證據是孟晚舟交給滙豐的一份PPT檔，在公開的材料中，包括PPT全文，以及滙豐與華為的業務郵件記錄。報導稱，「美國蓄意隱瞞、曲解核心資訊，指控完全不符合事實。滙豐始終知道華為和香港星通的關係，假稱不清楚華為與香港星通的關係，這是公然撒謊。」

▲▼ 匯豐銀行,剪卡。（圖／視覺中國）

▲滙豐銀行在大陸市場正面臨有史以來最嚴峻的考驗。（示意圖／視覺中國）

滙豐銀行在大陸市場正面臨有史以來最嚴峻的考驗。深圳銀保監局同日宣佈，滙豐銀行關閉了其位於深圳市龍崗區的一處支行。值得注意的是，華為的總部正位在深圳市龍崗區，且曾是滙豐全球流動性及現金管理部第17大客戶。

據悉，滙豐銀行是大陸規模最大的外資銀行，在57個城市擁有約170處營業據點，其中近三分一在廣東。在關閉龍崗支行後，滙豐在深圳還有1處分行、9處支行。

ET快訊
快訊／午後雷雨彈！　北北基桃等16縣市大雨特報
龍洞大浪176人遭捲往外海　消防局回應現場狀況
快訊／癌末女見到媽媽了！　母心碎：懷胎10月怎麼會不難過
陸男殺妻用絞肉機碎屍沖馬桶　被發現前淡定受訪「演技驚人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

養老院死9年「家屬不知情」！姪女怒：喪葬費被領走...案情超詭異

火星任務被指「爭太空主導權」　陸：中國航天事業完全用於和平目的

遭控參與美國構陷孟晚舟！匯豐深圳支行被關閉　大陸市場陷「最嚴重危機」

退伍軍人殺11年枕邊人！絞肉機碎屍「沖入馬桶」　淡定受訪：老婆何時回來？

「三峽大壩之父」鄭守仁逝世　童年見識水患可怕「罹癌仍堅守工地」

外賣吃到蒼蠅怒給負評！她下秒收到「恐怖死亡威脅」　店家：搞錯了

領事館風暴中美陷冰點！　王毅怒斥「美方一手造成」：絕不容許胡來

影／大師拿毛筆「擊倒4壯男」！最扯擂台賽影片瘋傳　武術協會怒了

成都人「全民圍觀」美國領事館…他衝門口放鞭炮慶祝　然後就被帶走了

快訊／蓬佩奧再次肯定台灣！國台辦嗆美遵守一中原則：台獨沒有出路

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

IU挑戰飛行傘「啊啊啊」飆三段高音　緊盯呂珍九做菜：你沒騙人耶

李眉蓁質詢狂捧韓國瑜「太瘦了」　花120秒問1道題：市長幾公斤？

玖壹壹新歌首唱《過來我家坐》　洋蔥祝福媽媽「ㄙㄨˋㄩㄝˋ生日快樂」

基隆男「來回輾狗」！小黑狗血泊中掙扎…他竟下車補一腳

銅板價！台南「古早味爆量乾麵」多汁水餃、中藥滷味絕對吃到撐

養老院死9年「家屬不知情」！姪女怒：喪葬費被領走...案情超詭異

火星任務被指「爭太空主導權」　陸：中國航天事業完全用於和平目的

遭控參與美國構陷孟晚舟！匯豐深圳支行被關閉　大陸市場陷「最嚴重危機」

退伍軍人殺11年枕邊人！絞肉機碎屍「沖入馬桶」　淡定受訪：老婆何時回來？

「三峽大壩之父」鄭守仁逝世　童年見識水患可怕「罹癌仍堅守工地」

外賣吃到蒼蠅怒給負評！她下秒收到「恐怖死亡威脅」　店家：搞錯了

領事館風暴中美陷冰點！　王毅怒斥「美方一手造成」：絕不容許胡來

影／大師拿毛筆「擊倒4壯男」！最扯擂台賽影片瘋傳　武術協會怒了

成都人「全民圍觀」美國領事館…他衝門口放鞭炮慶祝　然後就被帶走了

快訊／蓬佩奧再次肯定台灣！國台辦嗆美遵守一中原則：台獨沒有出路

轉型大前鋒還飆三分　西蒙斯熱身賽9分7籃板9助攻領勝

中職／卡本特強碰索沙　運彩看好樂天勝富邦

快訊／午後雷雨彈爆發！北北基桃等16縣市「大雨特報」　防雷擊強陣風

《雷神4》劇本寫好了！　導演給出「2承諾」洩劇情走向

王瞳不倫戀後踩紅岩石「求姻緣卡」　卡片失手掉地現壞兆頭

盜刷大嫂信用卡30萬賠一命！出獄好心收留卻吃裡扒外　他慘被凌虐亡

黃明志「深夜看謎片」音量過大　鄰居氣炸...竟隔牆互爆粗口

關於LEBRON 18的五件事　探究詹姆斯奧蘭多上腳最新簽名鞋

快訊／新北貢寮龍洞驚傳176人遭大浪捲往外海　消防局緊急出動：已全數上岸

養老院死9年「家屬不知情」！姪女怒：喪葬費被領走...案情超詭異

為什麼不摸我！天竺鼠原地心碎　凝重表情望向媽...哀怨臉笑翻網

大陸熱門新聞

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

他殺妻「絞肉機碎屍」沖入化糞池！

學生高考後自殺！遺書曝「考98分都被罵」：感受不到父母的愛

圍觀成都美領館　有人放鞭炮慶祝

央視「多機位直播」美駐成都總領事館內況

父2月過世！男申請喪葬費被告知：你爸領走了

陸軍事雜誌公布「攻台必備」台灣兵力部署圖！

人妻一刀一刀被虐殺！破碎屍體嚇暈

新人必須聚餐！22歲妹遭大手摸奶

快訊／蓬佩奧再次肯定台灣！國台辦回應了

獨／美駐成都領館突施交管 大批武警進駐...網友號召：目送離開

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

慎入！男生走廊後仰跳投…下秒翻出欄杆墜樓

更多熱門

相關新聞

華為再向法院申請中止引渡孟晚舟

華為再向法院申請中止引渡孟晚舟

加拿大高等法院5月時宣布，華為首席財務長孟晚舟案符合「雙重犯罪」標準，後續聽證會預計在明年夏天前結束。根據最新曝光的文件顯示，華為律師已經向加拿大法院提出申請，要求中止將孟晚舟引渡到美國的程序，並指出，美國將華為當作貿易戰的籌碼，在許多證據上誤導了加拿大。

美國務院重申川普重話　香港待遇等同中國

美國務院重申川普重話　香港待遇等同中國

陸委會：駐港機構會堅持到忍辱不能負重為止

陸委會：駐港機構會堅持到忍辱不能負重為止

美中關係急遽惡化　爭執議題一次看

美中關係急遽惡化　爭執議題一次看

香港增113人確診　23日強制戴口罩

香港增113人確診　23日強制戴口罩

關鍵字：

孟晚舟華為匯豐銀行粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

癌末女兒穿上禮服：想見媽媽最後一面

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

即／找到人了！癌末女想見媽最後一面　母將到醫院探視

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

大師毛筆擊倒4男　武術協會怒了

小鐘《玩很大》大玩親親「擦槍走火」　眾人面前疑起生理反應

空氣凍結！阿嬤的花盆長出土河馬

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

即／癌末女見到媽媽了！　母赴醫院探視心碎：懷胎10月怎麼會不難過

馬國畢當街「遭黑衣人暴力動手討債」！對嗆抵抗過程全被拍

精神科醫師偷腥　小三竟是護理長

快訊／2縣市大雨特報！午後防「強對流雷雨彈」連炸4天

他臥舉「遭槓鈴壓頸」腦死　World Gym賠1320萬

中國駐休士頓領事館關閉！美方人員破門而入

別再錯失頭獎！3星座本周擁「五星級運勢」

更多

最夯影音

更多
余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！

余苑綺2歲半女兒：媽媽在醫院...　余祥銓當「一日保母」：她很堅強！
叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

叫外送給朋友希望給「生日驚喜」　熱情男送餐附贈慶生...網：太可愛

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

有洋蔥！網紅幫生病小粉絲圓夢 挑戰1周3餐只吃粥...被網友讚爆

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

癌末女兒「穿上藍色禮服」　父慟曝最後心願：想見媽最後一面

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

婆婆膝蓋有傷想登山！伊能靜氣吼「不行」　為秦昊婚禮動手術落病根：我心甘情願

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面