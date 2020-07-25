遭控參與美國構陷孟晚舟！匯豐深圳支行被關閉　大陸市場陷「最嚴重危機」

▲孟晚舟。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

華為首席財務長孟晚舟案仍在發酵，《人民日報》24日發表報導，稱公開證據表明，此案完全是美國炮製的政治案件，滙豐銀行參與構陷，扮演「極不光彩的角色」。對此深圳銀保監局宣佈，滙豐銀行關閉其位於深圳市龍崗區的一處支行。值得注意的是，華為的總部正位在深圳市龍崗區。

報導指出，美國向加拿大法院提交的《案件起訴記錄》，稱孟晚舟對滙豐隱瞞華為與香港星通技術有限公司的關係，誤導滙豐繼續向華為提供銀行服務，因此違反了美國對伊朗制裁法案，面臨民事和刑事罰款的風險，孟晚舟對滙豐構成欺詐。

此案唯一關鍵證據是孟晚舟交給滙豐的一份PPT檔，在公開的材料中，包括PPT全文，以及滙豐與華為的業務郵件記錄。報導稱，「美國蓄意隱瞞、曲解核心資訊，指控完全不符合事實。滙豐始終知道華為和香港星通的關係，假稱不清楚華為與香港星通的關係，這是公然撒謊。」

▲滙豐銀行在大陸市場正面臨有史以來最嚴峻的考驗。（示意圖／視覺中國）

滙豐銀行在大陸市場正面臨有史以來最嚴峻的考驗。深圳銀保監局同日宣佈，滙豐銀行關閉了其位於深圳市龍崗區的一處支行。值得注意的是，華為的總部正位在深圳市龍崗區，且曾是滙豐全球流動性及現金管理部第17大客戶。

據悉，滙豐銀行是大陸規模最大的外資銀行，在57個城市擁有約170處營業據點，其中近三分一在廣東。在關閉龍崗支行後，滙豐在深圳還有1處分行、9處支行。