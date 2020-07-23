反制港府後　陸委會：駐港機構會堅持到忍辱不能負重為止

▲台港關係受兩岸關係倒退影響後，雙方互相派駐人員均傳出因對方不續簽工作簽證，被迫離境的情況。（資料照／路透）

記者陳政錄／台北報導

針對港府不續簽或不發我駐港機構人員工作簽證，香港港政制及內地事務局證實，已有2名駐台人員簽證未獲台方批准，已經離境。對於上述我政府採取的反制措施，陸委會發言人邱垂正今天表示，是秉持平等、互惠原則來處理。他還強調，我方駐港單位會堅持到底，「直到委屈不能求全，忍辱不能負重為止。」

事實上，自兩岸官方交流中斷後，影響台港關係，導致陸委會香港辦事處處長盧長水因港府遲未核發工作簽證，已超過2年無法履新；近期，又有駐港辦事處代理處長高銘村、服務組組長周家瑞、綜合組組長李晉梅和一名經濟組秘書因簽證到期，未獲港府續簽而返台。





▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

而後，媒體報導傳出，已有香港駐台人員遭對等反制，港媒《星島日報》22日報導也稱，香港政制及內地事務局證實，兩名派駐香港經濟貿易文化辦事處人員因居留簽證未獲台灣方面批准，日前已返港。

針對上述反制行為，邱垂正雖未在23日舉行的例行記者會上重申，是以平等、互惠原則進行處理。他還說，我方一向遵守台港政府的換文規範，香港辦事處從未逾越相關範疇。

至於港府是否因此讓我方駐港人員「歸零」，邱垂正說，不會接受對方額外、不合理的限制，如港方未來仍繼續對我駐港運作做出不必要的干擾，也已備妥相關因應計畫。

邱垂正說，駐港機構會堅持到底，努力確保在港國人權益，「直到委屈不能求全，忍辱不能負重為止。」他補充，陸委會駐港機構編制為12人，另有約50位當地雇員，而港方駐台機構編制為5到6人，差距約一倍。

至於7月1號「台港服務交流辦公室」啟用後，至今幫助多少港人來台，邱垂正表示，由於防疫規範，港人需有商務履約、企業調派等等資格才能入境，至於近期開放港澳學生來台，數據稍後才能提供。

有港媒提問，近期傳聞有香港的示威者偷渡到台灣，是否會提供庇護，邱垂正表示，台灣支持香港的民主自由，但同時也是一個法治社會，若以非法方式來台，當事人、協助者都會面臨刑事責任的追究，政府絕不鼓勵，也呼籲相關人士切勿觸法。

邱垂正說，港、澳居民如果是因政治因素向台灣請求援助，按港澳條例現行的法規架構下，已有處理的機制，政府會依據人道精神以及相關的法制，來妥善處理個案。

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