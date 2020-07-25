畢業生看過來！　永康中心4場徵才等你來

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，因應畢業季，近期辦理4場徵才活動，提供超過300 個職缺，請新鮮人及求職民眾多加把握。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

今年應屆畢業生6月踏出校園，因疫情衝擊，在求職路上較困難，後疫情時代職場漸回溫，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，因應畢業季，近期辦理4場徵才活動，提供超過300 個職缺，請新鮮人及求職民眾多加把握。

首場7月28日上午9時30分至11時於永康就業中心辦理，共8家優質的廠商，有家人居家、安安居家、麗新大酒店、亮鴻企業社、宏遠興業、國興畜產、金連揚企業、伊頓飛瑞慕品等，2家廠商代收履歷(廣勝工業/可成科技)，提供照顧服務員、房務員、櫃台人員、西餐烹飪廚師、組裝作業員、技術員、鍋爐運轉專員、電氣專員、廢水處理專員、機台保全、儲備幹部、飼養員、包裝作業員、生管人員、倉管人員、製造部技術人員、製造部品檢人員、維修技術員、CNC銑床校刀操作員、機台操作員…等253個工作機會，職缺相當多元，多家廠商起薪超過28K以上。

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另外南科就業服務台有3場徵才，非常歡迎社會新鮮人投入，7月29日上午9時至11時，於南科就業服務台（新市區南科三路26號3樓）辦理晶元光電「輪班藍光製程設備工程師」徵才活動需求20名，起薪35K-59K，採預約制請洽南科就服台報名；7月30日下午13時，於光鋐科技廠內「輪班生產技術員」徵才活動地址新市區看西路7號（樹谷園區）需求20名；8月6上午9時至11時，辦理和鑫光電「輪班廠務技術員」徵才活動，活動地點:南科就業服務台（新市區南科三路26號3樓）需求20名，請想至南科園區上班的的社會新鮮人，多加把握。

永康就業中心黃豑頡主任表示，畢業季節許多新鮮人投入職場，為避免不肖業者利用求職者急切謀職及職場新鮮人經驗不足的弱點，刊登不實徵才廣告，製造求職陷阱，造成求職者因一時疏忽，而蒙受損失。

永康就業中心提醒以「3備7不」求職原則作為求職要訣，其中3備涵蓋有「蒐集應徵公司資料、檢視應徵資訊是否屬實、面試時請親友陪同或事先告知面試地點」，7不原則包括「不繳交任何不明用途或不合理之費用、不購買公司以任何名目要求購買之有形、無形之產品、不應求職公司之要求而當場辦理信用卡、不隨意簽署任何不瞭解的文件及契約、證件及信用卡隨身攜帶，不給求職公司保管、不飲用他人提供之酒類或不明飲料及食物、不從事非法工作或於非法公司工作」永康就業中心並表示求職者可以多加利用公立就業服務機構所刋登的職缺。相關活動更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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