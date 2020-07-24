僅應屆畢業生能返台　陳玉珍憂陸生來台念書意願逐年下降、高教衝擊大

▲目前陸生僅畢業生能返台，藍委認為，未來陸生來台灣念書意願恐逐漸下降。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

教育部日前宣布開放所有國家境外生，包含陸生在內，只要屬於應屆畢業生都可申請入境。對此，藍委表示，目前可以回台的陸生，花了很長時間的爭取，但台灣政治不穩定，很可能在台灣書讀到一半就沒了，兩岸敵意又很深，從父母的角度來看，沒有人會願意讓孩子到可能打仗的地方生活，未來有可能陸生來台灣念書意願會逐漸下降。

教育部日前宣布所有國家應屆畢業生均可返台。根據統計資料顯示，除了日前開放的19個地區外的學生，應有3,533應屆畢業生將陸續返台，其中，陸生有3041人，其次為美籍學生76人，另外也包含菲律賓籍64人、印尼籍40人、加拿大籍27人等學生。

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雖然目前已開放境外生返台，但還有很多新舊生無法回台。國民黨立委陳玉珍認為，此舉是出自於政治考量，相關單位與指揮中心互推權責，可能搞到最後，陸生來台灣念書的意願會逐漸下降。

▲立委陳玉珍。（圖／記者崔至雲攝）

陳玉珍也說，陸生來台有助於推動兩岸交流，而且更多陸生來台就學，就可以宣揚台灣民主價值，甚至讓更多大陸青年認同台灣社會，推動兩岸和平，而台灣高教的少子化問題也可暫獲紓解，但蔡政府思想太狹隘，「把門關起來，這是沒有自信心的表現」，缺少陸生，私立大學收入也會銳減，對高教衝擊會很大。

教育部說明，境外生來台一定要先找到檢疫場所，另外班機也是有問題，現在很多地方來台班機一週只有1、2班，要訂到機票不容易，目前開放境外生入境政策盡量「打安全牌」，一名學生來台，往往需要動員4到5個人員配合，因此需要一些時間，讓境外生分區、分批進來，相關單位也有較充足的時間觀察、完善作業流程。