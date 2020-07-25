買太多石油也不行！美國指控北韓「違反制裁」偷買160萬桶　籲UN各國禁賣

▲日本防衛省拍到，北韓漁船「Yu Jong 2號」在東海上與「閩寧德油078」交貨。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國、英國、法國等43個聯合國成員國，24日（當地時間）向聯合國安理會「北韓制裁委員會」指控，北韓進口的精煉石油已超過制裁案所限額的50萬桶，呼籲應立即採取措施應對。

根據《路透社》報導，43個聯合國成員國以書面形式提出指控，而這43國當中也包括南韓。

書面報告指出，北韓從今年1月至5月，已透過56次的非法活動進口超過160萬桶的精煉石油，這早已違反安理會對北韓制裁中所限定的56萬桶。

美國指出，北韓長期以來在海上透過船隻間的非法交易，取得精煉石油；同時向「北韓制裁委員會」呼籲，應對聯合國所有成員國提出警告，到今年底前，即刻停止對北韓販賣、供給精煉石油，並強化警戒態勢。

美國也表示，中國大陸與俄羅斯曾主動通知「北韓制裁委員會」，今年1至5月已對北韓銷出10萬6094桶精煉石油，「北韓實際上所進口的精煉石油，比起官方上的統計數據還要多。」

43國同時警告，「若北韓持續有意規避、違反國際社會的制裁，將喪失未來與國際社會協商的機會。」

據悉，美國與南韓等20多個同盟國就曾在2019年6月以書面形式向「北韓制裁委員會」警告，北韓所購精煉石油已超過限額的50萬桶，呼籲各會員國停止對北韓出口精煉石油；不過當時中國大陸與俄羅斯卻反而指責美國應提出具體證據，否則禁止配合。

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