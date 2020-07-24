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三倍券每人發500→2000元！2次追加493億　紓困3.0預算書「一頁百億」

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▲三倍券上路！少數攤商有收到　寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

▲三倍券上路！寧夏夜市三倍券使用率低。（圖／記者黃士原攝）

記者許力方／綜合報導

主計總處計算，發放振興三倍券最初編列18億元，加上第一、二次追加預算，總經費共511億元。行政院回應，追加預算是因為金額從每人發500元，變成每人補助2000元，讓在野黨抨擊「先花錢再報備」，藍委洪孟楷更直指紓困3.0預算書僅42頁卻要舉債2100億元，平均每頁50億元，根本是「一張百億」！

行政院23日通過紓困3.0第二次追加預算案2100億元，主計總處主計長朱澤民表示，三倍券總預算經費為511億元，包含一開始編列的600億元中的18億元，第一次追加預算111億元、第二次追加預算382億元。經濟部報告指出，三倍券從7月15日開始領取至今已經有超過1750萬人參與，其中1575萬人已預購或領取紙本，175萬人綁定數位券，估計可創造千億商機。

▲行政院長蘇貞昌出席防疫郵票發行典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲力挺三倍劵！蘇貞昌：大家都知道好用。（圖／記者林敬旻攝）

紓困3.0追加預算案將送立法院審議，在野黨抨擊不符合財政紀律，民眾黨立委賴香伶就痛批：「感覺上行政院已經設計好行程，整個立法院不得不配合它，好像變成它的『立法局』。」國民黨立委洪孟楷也說，3.0計畫中，很多都是延續性項目，「換句話說，這些費用是不是已經花出，所以先射箭再畫靶的意思嗎？」

洪孟楷發文直指，三倍劵光是成本就比前總統馬英九的消費劵高出2.9億元，紓困3.0追加預算書中，三倍劵比過去少發1600元，成本竟高達22.56億元，數位化時代反而行政成本增加，質疑蔡政府把全民當凱子，「政府要大撒幣也別拿人民的納稅錢開玩笑！」

洪孟楷進一步指出，這次追加預算書僅42頁，卻要舉債2100億元，平均每頁50億元，已經不是一字千金，根本是「一張百億」，濫用公帑、先斬後奏，已經發出的費用才要立院來背書核銷，其中花費更比往年更多，對比當初要求直接發放現金的在野黨主張，看起來格外諷刺。

▲▼洪孟楷24日臉書批評三倍券成本高過消費券。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

▲洪孟楷批評三倍券成本高過消費券。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

對此，蘇貞昌說，三倍券到目前有1500萬人領，看到各種商圈、夜市、各種行業紛紛加碼，「可見批評是批評，但是大家都知道好用！」現在看到各種加碼都會超出三倍券不只三倍的作用，而且三倍券等於現金，到年底前都有效，能鼓勵民眾可以循環一直使用、一直加碼，看出三倍券的效益，振興經濟的效果大大的湧現。

蘇貞昌表示，當全世界受新冠肺炎疫情衝擊，很多國家發生第二波疫情的此時此刻，台灣卻能夠看到疫情趨於穩定，而且經濟有復甦的現象，民眾大舉出來消費，「這是很不簡單！」政府紓困2.0超前部署，有1200萬人受惠，才能夠出現這種當別的國家經濟負成長，周邊國家都是這個現象的此時此刻，台灣還有正成長現象」。

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