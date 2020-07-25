洪孟楷痛批三倍券「比消費券多花2.9億」　行政院回應了

▲洪孟楷質疑三倍券的成本比馬政府的消費券高出2.9億。（圖／記者周宸亘攝）



記者林彥臣／綜合報導

國民黨立委洪孟楷在臉書上發文痛批，三倍券在預算書上的成本竟然高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元，蔡政府比過去少發1600元，增加了數位化的支付方式，成本卻增加了2.9億元，「這樣濫用公帑真的比扯鈴還扯」。對此行政院在24日晚間回應了。

洪孟楷指出，過去馬政府時代消費券，全紙本印刷且人人都有，其總行政成本約在19.66億元。而本次蔡政府所發放三倍券，第一金額比以往少1600元，第二採用四種不同領取方式徒增民眾困擾，第三是數位化時代反而行政成本增加2.9億。他質疑，「這是把全民當凱子？政府要大撒幣也別拿人民的納稅錢開玩笑」。

▲洪孟楷痛批，三倍券成本比消費券多出2.9億「比扯鈴還扯」。（圖／記者屠惠剛攝）



洪孟楷還用Hashtag強調，「當初說成本比較少原來都是假」、「預算書直接打臉」、「廣宣費用就高達1億多」、「拿人民的錢做大內宣根本荒唐」。

根據《中央社》報導，行政院發言人丁怡銘表示，三倍券增加許多防偽技術和領券管道，以及人力跟配送的經費，且多年來印刷原物料價格和人力成本也上漲許多。

▲行政院發言人丁怡銘（圖／記者屠惠剛攝）



丁怡銘進一步解釋，這次三倍券紙本大概會印製2000萬份，增加許多防偽技術和多元便民領券的管道，所以有人力跟配送的經費，民眾卻能更加方便，以自己最輕鬆的方式領券。

丁怡銘指出，當年消費券只讓民眾排隊去發券所領，里幹事加班費還未算在內，多年以來，印刷原物料價格和人力成本也上漲許多，不能單純從數字上來比；上次消費券運送過程還發生短少，導致內政部長自己賠錢的狀況。

針對洪孟楷質疑宣傳成本的部分，丁怡銘解釋，透過成功的宣傳行銷，三倍券的加碼明顯比消費券還熱烈，與政府多項振興券發揮加乘，中經院和台經院陸續都因為紓困有成、振興方案發揮效果，而調升台灣今年的經濟成長率。

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