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洪孟楷揪出三倍券比消費券多花2.9億：蔡政府把全民當凱子？

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▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷24日在臉書指出三倍券成本比前總統馬英九時期發放的消費券成本高出2.9億元，直呼「這是把全民當凱子？」他批評，政府如此濫用人民納稅錢的做法，他無法接受，呼籲蔡政府出面說明，且絕對要有人負責。

洪孟楷表示，行政院通過「紓困3.0」追加預算2100億元，預計8月立法院開臨時會，但預算內容浮濫，「其中國人最熟知的三倍券發放，因為政府好大喜功用四種發放方式，其複雜的結果就是整個成本增加」，在預算書上的三倍券成本竟然高達22.56億元，比馬政府時代紙本印刷的消費券還高出2.9億元。

洪孟楷批評，蔡政府比過去少發1600元，增加了數位化的支付方式，成本卻增加了2.9億元，「這樣濫用公帑真的比扯鈴還扯，完全打臉過去蘇揆所說好用好領的本意，如此錯誤的政策該有人負責」。

洪孟楷指出，過去馬政府時代消費券，全紙本印刷且人人都有，其總行政成本約在19.66億元。而本次蔡政府所發放三倍券，第一金額比以往少1600元，第二採用四種不同領取方式徒增民眾困擾，第三是數位化時代反而行政成本增加2.9億。他質疑，「這是把全民當凱子？政府要大撒幣也別拿人民的納稅錢開玩笑」。

洪孟楷再罵，撇開政治立場，這是全民的納稅錢，而廣為周知的政策還編列了1.29億的廣宣費用，蔡政府還嫌廣告不夠多？要擦脂抹粉才能繼續？濫用預算，要全民買單，還有立委好意思護航嗎？「這次的紓困3.0預算書僅42頁，卻要舉債2100億，平均每頁50億，這已經不是『一字千金』，根本『一張百億』！而濫用公帑、先斬後奏，已經發出的費用才要立法院來背書核銷，其中花費更是比往年都來得多，對比當初要求直接發放現金的在野黨主張，如今看來格外諷刺」。

洪孟楷要求蔡政府出面說明，並且絕對要有人負責，「比消費券還高出2.9億的成本，這樣濫用人民納稅錢的做法，絕對無法接受」。

最後，洪孟楷還用Hashtag強調，「當初說成本比較少原來都是假」、「預算書直接打臉」、「廣宣費用就高達1億多」、「拿人民的錢做大內宣根本荒唐」。

▼洪孟楷24日臉書批評三倍券成本高過消費券。（圖／翻攝自Facebook／洪孟楷）

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