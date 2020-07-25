陳時中曾讚「真指揮官」！學者齊聲挺陳其邁防疫貢獻





▲陳其邁 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨高雄市長候選人李眉蓁碩士論文遭爆高達96％抄襲，引發政壇論文大戰。國民黨方面對李眉蓁稱要「放棄」碩士學位讚賞勇於認錯，同時又點名包含總統蔡英文、曾任行政院副院長的陳其邁論文也有問題。對此，台大公共衛生學院院長詹長權及健康保險署長李伯璋力挺陳其邁是「主要貢獻者」，臉書粉專高雄好過日酸抹黑者，「抹黑陳其邁，其實凸顯其邁真本事。」

李眉蓁被踢爆碩士論文幾乎「整本抄襲」，第一時間召開記者會回擊的她，事隔一日出面爆哭稱要放棄碩士學位。不少藍營人士竟讚賞李眉蓁，反而質疑陳其邁在擔任行政院副院長時，與12名專家學者共同發表的防疫論文為何可以列為「第一作者」。

藍營質疑的這本論文，正是今年5月、各國疫情正險峻時，由陳其邁主導與疾管署、資安處、健保署、台大公共衛生學院等跨部門共同合作，共計12位國內知名學者共同撰寫發表，並以鑽石公主號防疫過程為主題的論文，投稿國際知名的「醫學網路研究期刊」（Journal of Medical Internet Research）也獲刊登。

國立台灣大學公共衛生學院院長詹長權也表示力挺，他回憶陳其邁從二月初投入防疫工作以來，常常跟自己討論面對疫情如何運用科技解決問題，並逐步提出不同想法，「他整合政府跨部會、跨部門，因為這牽涉到交通部門、內政部門、衛福部門等，這會幫台灣建構一個非常好的數位防疫的系統，這整個東西都是他去完成的。」

詹長權回憶，「這個過程，他（陳其邁）想說這麼好的防疫措施，應該好好留下來，可以給世界各國的人用，他想說寫成論文，我也覺得不錯，『他就是最主要的貢獻者』。」

中央健康保險署長李伯璋也指出，防疫論文從計畫及研究的架構、設計、執行、起草，都是陳其邁負責，強調陳其邁是主要貢獻者，掛名論文第一位是「名符其實」。

陳其邁在防疫期間複雜跨部門協調，衛福部長陳時中7月初曾表示，自己是防疫前線的指揮官，不過許多防疫的事情要呈報行政院執行，而這些是陳其邁擔任行政院副院長時負責的，陳其邁在幕後默默做，「他才是真正的指揮官」。

臉書粉絲專頁「高雄好過日」發文酸民眾黨立委蔡壁如想要抹黑陳其邁，「其實凸顯陳其邁真本事」。貼文引用詹長權說法，「在學術界做事，就是看誰的貢獻最大？沒有陳其邁，怎麼可能做的成這個事情？就像我們指導學生，如果實驗都是他做的，當然就是他貢獻最大！」

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