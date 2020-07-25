你沒2次機會打造「第一印象」　3元素影響「專業態度」錯失300萬生意

▲經研究證實，第一印象的確非常重要，許多商界人士會根據第一印象決定是否要跟你做生意。（示意圖／You X Ventures／取自免費圖庫unsplash）

文／基姆‧佐勒(Kim Zoller)、凱芮‧普雷斯頓(Kerry Preston)

摘自／時報出版《16個會後悔的溝通方式》

「每個人的行為都是其自身形象的反射。」──歌德（Johann Wolfgang von Goethe）

請繼續往下閱讀...

印象在短短幾秒鐘內就會形成。多數情況下，這些印象在互動正式開始之前，就已經決定了該場會面的結果。我們都聽過這樣的說法：「你沒有第二次機會去打造第一印象。」人們傾向於看重細節；細節雖小，卻足以左右你的未來。

經研究證實，第一印象的確非常重要；許多商界人士會根據第一印象決定是否要跟你做生意。藉由提前規劃，你可以決定要如何呈現自己的形象，以及希望留給別人什麼樣的印象。如此一來，你才能為自己一再創造機會，讓別人跟你談成生意、聘用你，並忠誠於你。

在理想的世界裡，其他人不會評判我們。但在商業世界裡，人們在見面的最初短短幾秒鐘內，就會對我們做出評斷，並形成第一印象。我們有必要花時間思考要創造什麼樣的第一印象，以及希望別人把我們看作怎麼樣的人。第一印象包括儀態、肢體語言、外貌與個人風格等各種元素。如果能兼顧這些元素，就能形成良好的印象，對你的職業生涯發展造就長遠的影響。

有三個基本元素會影響我們帶給他人的印象：

1. 我們說出的話只占整體印象的7%。

2. 我們說話的方式──亦即語調和發音──占整體印象的38%。

3. 我們的非語言訊息以及肢體語言則占整體印象的55%。

這三項元素決定了其他人如何看待我們，也決定了他們對我們的反應。提前一步計畫意謂做好萬全準備，不容有出錯的機會。你必須著重每一個環節，完美呈現自己。不妨想一想你所認識的成功專業人士，看看他們是怎麼辦到的。

▲提前一步計畫意謂做好萬全準備，不容有出錯的機會。（示意圖／Tyler Franta／取自免費圖庫unsplash）



非問自己不可的關鍵問題

我所欽佩的對象是做了什麼才會如此專業？

我過去從他們身上學到哪些東西，足以幫助我變得更加專業？

我希望大家怎麼看待我？

我想要投射出什麼樣的形象？

聽聽別人怎麼說

前陣子，為了裝潢新的辦公室，我們找來多家供應商詢價。可是，我們實在無法相信會碰到這樣的遭遇：有些供應商表現得一副他們是來施捨我們恩惠的態度，有些則在我們第一次開會時就遲到好幾分鐘。我們最終選擇一家擁有最專業人才的供應商，他們對我們十分友善，而且表現出非常開心和我們合作的模樣。他們願意盡一切努力讓我們滿意。遺憾的是，其他供應商忽略了這次合作的大好機會，因而錯失了價值十萬美元的生意。──舊金山某律師事務所

訣竅

你的商業目標應該是讓別人有機會見識到你的優點，並且真正聽見你要說的話。一旦人們因為你的外表或是你明明可以輕易改善的行為而分心時，你就會喪失競爭優勢。

在你職業生涯持續成長的過程裡，敞開心胸面對每一次機會。保持成長者的心態，並且隨時請求他人提供回饋，以利你的成長。

態度決定一切！誠如作家諾曼．樊尚（Norman Vincent Peale）說過的一席話：「我們碰到的每件事，都不及我們看待它的態度還要重要，因為決定成敗的是我們的心態。」

★本文摘自時報出版《16個會後悔的溝通方式：想再往上，先避開連高階主管都會犯的錯》，作者基姆‧佐勒(Kim Zoller)、凱芮‧普雷斯頓(Kerry Preston)。「你可能不會因為有禮貌而讓別人記住，但你肯定會因為不禮貌而讓別人記住。擁有28年培訓經驗的人際溝通雙權威聯手，教你從「錯誤」的角度切入，善用交涉技巧，就能左右逢源！《財星》500大企業教練╳培訓超過20萬人才，教你避開說話地雷區，善用溝通技巧，打造職場軟實力。」

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來