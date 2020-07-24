三倍券丟洗衣機！「攪碎成雪花」糊塗哥崩潰　經濟部回應了

▲民眾的「三倍券」遭洗衣機攪爛。（圖／翻攝自「爆怨公社」臉書）

圖文／CTWANT

為了因應新冠肺炎疫情所帶來的另類「災情」，政府推出了「振興三倍券」於7月15日開始正式上路，希望藉此提振國內經濟，施行以來頗受歡迎。然而，卻陸續有「三倍券」遭毀損的消息傳出，有網友23日上午在臉書「爆怨公社」發文表示，自己哥哥的「三倍券」在洗衣時忘記拿起來，整包遭泡水攪爛，無奈發問是否還有補救辦法。

網友在臉書「爆怨公社」PO文表示，哥哥洗衣服時，從不會事先檢查口袋是否有放置物品，沒想到這次卻因為這壞習慣引發了悲劇。

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原PO說道，哥哥在洗衣服時，向來直接把衣服丟進洗衣機，但這次衣服洗好後，才是崩潰的開始。因為原PO哥哥領到的「三倍券」也一起被丟進洗衣機，拿出來後已經變的破破爛爛無法使用，等同瞬間損失3千元，讓原PO哥哥欲哭無淚；原PO對此則感到又好氣又好笑，遂上網發文詢問網友，是否還有補救辦法。

許多網友則在看過內文後紛紛搖頭，留言表示，「這很難，因為已經攪得太碎，如果說只是裂成兩半都還可以黏膠帶，但這個根本無法拼湊」、「真的是3倍沒救」、「心碎了無痕了，節哀」、「其實只虧了1,000元 這樣想心裡會好過一點吧」、「好悲傷啊」、「洗衣機->碎紙機！」

而記者在實際撥打1988專線後，得到服務人員回應表示，可先將毀損嚴重的三倍券拍照存證，再上網搜尋關鍵字「經濟部 補資金」，點選第一個選項進入網頁，之後將網頁直接下拉至「製造業及其技術服務業內需型服務業」，點選其中任一選項，進入下一個頁面後，再點左上方的「1988」標誌，找尋左下方的「線上客服」點進去，便會出現一個小小的對話框，在對話框內找到「轉接專人」後，便會有專員根據民眾的問題，提供適合的解決方案。

▲民眾點進網頁後，下拉找到此大選項，點選其中任一選項，進入下一個頁面。（圖／翻攝自「經濟部補資金」網站）

▲在網頁左上方找到「1988」標誌後點選。（圖／翻攝自「經濟部補資金」網站）

▲在網頁找尋左下方的「線上客服」點進去。（圖／翻攝自「經濟部補資金」網站）

▲出現「線上客服」對話框後，點選「轉接專人」。（圖／翻攝自「經濟部補資金」網站）

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