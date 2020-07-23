李眉蓁落淚道歉關鍵曝！論文抄襲踹共24hr　4個字讓她「變哭臉」

▲▼李眉蓁道歉放棄學位、落淚 。（圖／記者洪正達攝）

記者吳奕靖／高雄報導

面對自己的論文抄襲風波，高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁在第一天出面回應，態度相當果決：「蔡英文回應我就回應」，不過就在24小時之後，蔡英文還沒回應論文，李眉蓁開記者會落淚道歉，同時表示要放棄學位，態度大逆轉的關鍵就是挺藍的名嘴以及黨內同志表示：「無法辯駁」。

22日李眉蓁被媒體踢爆碩士論文抄襲，就在當天中午左右，李眉蓁召開記者會回應走「極簡風」，甚至還扯出總統蔡英文的論文風波，直言「蔡總統回應，我就回應！」不過事隔24小時之後，李眉蓁再度召開記者會，態度大逆轉「落淚道歉」，表示願意撤銷學位，但24小時之內讓李眉蓁的態度改變的原因是什麼呢？

▲▼李眉蓁22日回應論文疑雲 。（圖／記者洪靖宜攝）

據了解，從整件事情爆發之後，李眉蓁的內部團隊分成兩派，一邊要李眉蓁道歉，另一派是不要道歉，會覺得說這樣是沒有辦法止血，也有人覺得道歉才是負責任的表現，但是雙方都沒有辦法趨向一致，李眉蓁也相當為難，最後終於在23日上午雙方意見趨向一致，也就是在記者會召開前的幾個小時才決定。

不過據知情人士表示，前一天在李眉蓁開完記者會之後，就有挺藍的名嘴以及黨內同志向競選團隊表達，不道歉恐怕很難在媒體上頭來「護航」，另外也有挺藍直播主也是傳遞類似訊息，就是有這些壓力，才讓競選團隊的意見趨向一致：「用一個負責任的態度，才能顯現個人特質，年輕、誠懇、負責跟潛能，為了這種事情去凹，不成比例也不是她的選戰主軸與初衷」。

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