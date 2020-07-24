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東森購物攜手臺北醫學大學推健康飲食調理包　優勢互補共拓美食版圖

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▲▼臺北醫學大學,東森嚴選,東森購物,王令麟,健康飲食,調理包。（圖／東森購物提供）

▲東森購物首次與臺北醫學大學跨界合作，以「健康飲食」搶攻電商平台美食市場。（圖／東森購物提供，下同）

記者張惠媛／台北報導

美食風潮席捲各大電商平台，美味之餘，吃得安心才是讓消費者買單的關鍵。東森購物與臺北醫學大學攜手推出6款健康調理包，秉持東森嚴選的精神加上全國第一的指標性營養學院，強強聯手，以「健康飲食」在電商平台美食戰中突出重圍，為消費者把關、提供健康又美味的美食新選擇。

▲▼臺北醫學大學,東森嚴選,東森購物,王令麟,健康飲食,調理包。（圖／東森購物提供）

▲東森購物執行長彭鴻珷（左）與臺北醫學大學營養學院副院長楊素卿（右）共同簽署合作備忘錄，由全國第一的營養學院提供料理配方，授權東森購物生產販售。

東森購物聯手臺北醫學大學共同拓展美食版圖，今（23日）於「2020 亞洲生技大展」中首次公開跨界合作，由東森購物執行長彭鴻珷與臺北醫學大學營養學院副院長楊素卿共同簽署合作備忘錄，藉由臺北醫學大學研發團隊進行技術轉移，提供6款兼具健康與美味的料理配方予東森購物進行製造生產及販售，強強聯手優勢互補，共創商機締造雙贏。東森購物執行長彭鴻珷表示，東森購物多年來力求創新，唯一不變的是「東森嚴選」對產品與服務的堅持，今首次與臺北醫學大學跨界聯名，將推出6款健康調理包，將以大眾喜愛的紅燒、咖哩或宮保等熱門口味為主要開發方向，將透過東森旗下多元平台進行販售，未來東森購物也將提供更健康、優質的產品，讓全體消費者能夠享受最安心、最健康的美食。

臺北醫學大學營養學院為全國第一且唯一的「營養學院」，以營養保健為重心，結合校方醫療衛生專業基礎，投入食品安全、疾病營養、代謝與肥胖等學術領域。今首度與東森購物攜手合作，推出多款美味調理包，以維持健康為理念、兼顧飲食攝取與營養均衡為出發點，以實踐銀髮友善、預防三高與維持體重之理念。臺北醫學大學營養學院副院長楊素卿表示，透過北醫營養學院的配方研發設計，結合東森購物多元平台的銷售與「東森嚴選」的層層把關，雙方互補互惠、資源共享，讓消費者食得營養、食得安全。

▲▼臺北醫學大學,東森嚴選,東森購物,王令麟,健康飲食,調理包。（圖／東森購物提供）

▲6款健康調理包，將以大眾喜愛的紅燒、咖哩或宮保等熱門口味為主要開發方向，以「東森嚴選」精神為消費者把關，提供健康又美味的新選擇。

2020年因應民眾消費模式改變，不僅宅食經濟與報復性消費風潮興起，「健康飲食」也是消費者越來越重視的課題！東森購物助實體店家業者拓展虛擬通路商機，並提供全體會員更多優質且多元的產品， 2020上半年，東森購物主攻產品差異化策略，攜手五星級晶華酒店、極致海鮮餐飲品牌頂鮮101、港澳米其林三星阿一鮑魚、長榮空廚與餐飲集團和億生活旗下米其林品牌「添好運」與「了凡油雞飯‧麵」、鼎王餐飲集團旗下火鍋品牌「鼎王麻辣鍋」等品牌異業合作，啟動頂級美食數位轉型，並持續提供會員更優質的產品，未來東森購物也將持續與國內外知名品牌持續聯手，將更優質的產品持續提供予消費者。

東森多年經營，創新求變，不變的是東森嚴選對產品與服務的堅持，每年投入在品質檢驗的費用往往高達千萬元、檢驗商品件數超過27萬件，而東森的線上專業品保技術人員，大多具有10～15年以上資深品保專業資歷，並持有品質技術師證照（CQT），務求達到對於「東森嚴選」精神的實踐，讓消費者買得安心、用得放心。東森購物每一流程始終秉持「東森嚴選」的核心理念，層層管控，為消費者權益嚴選把關，站在顧客的立場，滿足顧客的需求，讓消費者從下單、收貨到享用都能享有最愉悅舒適的購物體驗。

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