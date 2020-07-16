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潮人必收！OUTDOOR史努比聯名後背包　東森購物全球獨家首賣

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東森購物全球獨家首賣OUTDOOR×PEANUTS聯名款後背包（圖／東森購物提供）

▲東森購物將於7/17（五）14:00在電視購物47頻道全球獨家首賣OUTDOOR×PEANUTS聯名款後背包。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著登山出遊等戶外活動盛行，經常有網友分享健行心得與裝備穿搭攻略，尤其戶外穿搭也很重要，要實用，也要兼具時尚。東森購物將於7/17下午14:00在電視購物47頻道全球獨家首賣OUTDOOR×PEANUTS聯名款後背包，採用高密度聚酯纖維、防水滲透膠膜層與防潑水層，兼具輕盈透氣、耐磨防刮與防潑水等強大機能性，黃金三角剪裁、超大容量設計與「PEANUTS™花生漫畫」史努比 SNOOPY 獨家授權款式兼具時尚，東森價1,980元，輕巧出門時尚又便利。

源自美國加州的背包品牌 OUTDOOR PRODUCTS，創立於1970年代，目前估計全球已賣出超過1億個包包，換算高度約可疊起9萬座台北101大樓，甚至可環繞地球1圈。從布面製作到拉鍊細節，顯現出品牌對於工藝的態度與時尚的堅持，防潑水主袋材質不僅作為後背包的最佳保護，更能提升背負時的強韌度和負重力，袋內多隔層，讓收納更便利，二側的開口袋設計更能因應變化多端的氣候，不論放置保溫杯或雨傘，都能優雅收納、隨心取得。

「PEANUTS™花生漫畫」史努比 SNOOPY今年迎接70週年，活潑多變的形象深植人心，更是許多民眾從小到大的回憶；「PEANUTS™花生漫畫」更獨家授權2020最新史努比 SNOOPY 深藍色「剪影版」與繽紛「字母版」2款花色，予OUTDOOR推出聯名款後背包，7/17（五）14:00 將於東森購物47頻道獨家首賣，輕便防潑水材質及高密度纖維面料，提升耐磨、耐刮與抗撕裂的特性，更比市售面料減少22% 重量，此外OUTDOOR×PEANUTS聯名款後背包擁有10個收納口袋的齊全夾層，超大容量兼具實用與時尚兩大特性，不管是登山健行、出遊踏青或是上圖書館K書都能夠甩開厚重感，讓穿搭隨心所欲、經典不敗。

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