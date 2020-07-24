好心提醒先洗手！工人翻臉嗆「看不起做工的？」　妹子揭自卑心態作祟

▲對自己的工作沒自信，容易對別人說的話過度聯想。非當事人。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

說者無心，聽者有意！一名在工地販賣早餐的女店員表示，今天早上有個工人來買飲料，在保麗龍內不斷翻找、挑選，過程中不小心將手上沙土沾到飲料上，於是她提醒對方旁邊有水可以洗手，還有提供清潔用品，結果那位工人立刻翻臉嗆，「現在是怎樣？看不起我們做工的喔？」讓她感到非常傻眼，也中肯分析對方自卑心態。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，一開始她在另一台餐車幫客人準備早餐，後來才發現那位工人在翻飲料，「而且每一瓶都碰過就飲料都變黑黑的」，於是她建議對方可以在旁邊先沖一下手，還有免費提供洗手粉，免得飲料沾到砂土黑黑的賣相不好。

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▲工人覺得原PO嫌他做工手很髒。（示意圖／Pixabay）



她自稱整個對話過程口氣都很好，也沒有不耐煩或歧視意味，但那位工人聽起來卻很反感，露出不悅表情並回應，「現在是怎樣？看不起我們做工的喔」、「做生意做到這麼囂張」。當下原PO相當傻眼，就算對方不是做工地，一般客人手髒髒的她也會請對方先洗手，對方卻情緒敏感而過度解讀，「說真的沒有人會瞧不起做工，是你自己瞧不起自己而已吧。」

網友回應，「越來越覺得其實是他們瞧不起自己，真的不用這樣，這個時代大家都很nice了好嗎」、「內心自我貶低，然後自然而然覺得別人看不起他」、「要人尊重得先自重，但有些人就是沒有這自覺」、「根本沒人瞧不起工人，而工人動不動就po不偷不搶的自卑文。」

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